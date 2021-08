Vodafone et TalkTalk dominent le marché avec de fantastiques offres haut débit

in

Si vous avez mis du temps de côté ce week-end pour rechercher les meilleures offres haut débit, vous pouvez raccourcir votre recherche. Deux offres se démarquent actuellement des autres et proviennent de Vodafone et TalkTalk.

Ces deux offres haut débit fibre ne vous coûteront que 22 £ par mois, mais si vous êtes un client mobile Vodafone existant, Vodafone se démarquera comme le meilleur choix des deux.

En effet, vous recevrez gratuitement Amazon Echo Dot et Fire Stick 4K lors de votre inscription, et tous les nouveaux clients recevront un bon de 75 £ que vous pourrez dépenser sur Amazon, Tesco ou M&S. Associez cela à des vitesses moyennes de 63 Mo et c’est une offre fantastique.

Alternativement, le forfait Fibre 65 de TalkTalk vous coûtera le même prix et offre des vitesses moyennes légèrement plus rapides à 67 Mo. De plus, comme Vodafone, vous recevrez un bon de 75 £. Cela peut être dépensé chez Amazon, Tesco, M&S ou en tant que Mastercard. Contrairement aux contrats de 24 mois de Vodafone, TalkTalk ne vous liera que pendant 18 mois.

Ce brillant accord haut débit fibre dans son intégralité :

