Vodafone Idea admet une erreur dans les numéros d’abonnés pour le cercle UP (W)

Une requête envoyée à Vodafone Idea concernant la question est restée sans réponse tandis que les tentatives pour joindre Trai ne se sont pas concrétisées.

Vodafone Idea, qui a rapporté à l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) que son ajout net d’abonnés en janvier s’élevait à 1,7 million, s’est avéré être une erreur. Des sources ont déclaré que l’opérateur avait informé le régulateur qu’il y avait eu une erreur de la part d’un dirigeant de l’entreprise dans le traçage des données pour UP (Ouest) et qu’il a maintenant envoyé les chiffres corrects. Il n’a pas été possible de déterminer quel est le numéro correct et si l’entreprise a ajouté ou perdu des utilisateurs au cours du mois. Trai devrait publier les bons chiffres la semaine prochaine.

Les chiffres de l’ajout net avaient surpris les analystes car ils avaient vu un grand bond en ajoutant 3,7 millions d’utilisateurs dans un seul cercle – UP (Ouest). Dans l’ensemble, sur les 22 cercles de télécommunications, l’entreprise avait perdu des abonnés en 18. L’ajout net signalé, qui s’est maintenant avéré être faux, était venu pour l’entreprise après un écart de 15 mois.

Bien que la société ait signalé plus tôt cette semaine à Trai qu’elle avait ajouté des utilisateurs sur une base nette en janvier, si les abonnés actifs sont pris en compte, il y a eu une perte de 0,3 million d’utilisateurs sur une base séquentielle. La perte, cependant, s’est modérée au cours des derniers mois. L’entreprise a perdu en moyenne 3,4 millions d’abonnés actifs au cours des 12 derniers mois. La base d’utilisateurs actifs de Vodafone Idea s’élevait à 256 millions en janvier 2021.