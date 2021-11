Vodafone Idea démontre une vitesse de données d’environ 4 Gbps 5G

La société a vu des opportunités pour la 5G dans l’automobile, les applications liées à l’IoT pour les drones, les soins de santé connectés, l’industrie 4.0, l’éducation, l’agriculture intelligente, les jeux, entre autres.

Vodafone Idea (VI) a démontré vendredi une vitesse de téléchargement de 4 100 Mbps et une vitesse de téléchargement de 217 Mbps lors d’un essai 5G à Pune. L’opérateur de télécommunications mène des essais 5G sur le spectre 5G alloué par le gouvernement à Pune, Maharashtra et Gandhinagar, Gujarat. Le spectre a été alloué pour six mois de mai 2021 à novembre 2021 et a été prolongé jusqu’en mai de l’année prochaine ou jusqu’aux résultats des enchères 5G. VI étend maintenant la portée des essais 5G et envisageait de travailler avec davantage de partenaires technologiques, de clients et de startups.

VI préparait la 5G et envisagerait de participer aux plans 5G du comté et, dans le cadre de ce voyage, ils travaillaient avec tous les acteurs de l’écosystème, a déclaré P Balaji, responsable de la réglementation et des affaires d’entreprise, VI. La société n’a pas partagé les investissements réalisés jusqu’à présent ni les futurs plans d’investissement 5G.

VI s’est vu attribuer un spectre de 26 GHz et 3,5 GHz dans la bande mmWave par le DoT pour les essais de réseau 5G et les cas d’utilisation. Vi a atteint des vitesses de pointe supérieures à 1,5 Gbit/s sur 3,5 GHz, plus de 4,2 Gbit/s sur 26 GHz et jusqu’à 9,8 Gbit/s sur le spectre de liaison des bandes E au cours des essais.

Jagbir Singh, directeur de la technologie de VI, a déclaré que la société travaillait également avec des partenaires technologiques locaux 5G et qu’au fur et à mesure que les produits seraient prêts, ils effectueraient des essais et les déploieraient. Environ 30 à 35% des sites VI ont été fibrés et il est en augmentation dans les zones urbaines et pour la 5G, il s’agirait d’une combinaison de fibre et de bande E, a déclaré Singh.

VI a présenté une gamme de cas d’utilisation de la 5G avec les partenaires technologiques Ericsson et Nokia, L&T Smart World & Communication, Athonet et les start-ups Vizzbee Robotics et Tweek Labs. VI a travaillé avec le réseau Ericsson 5G à Pune et avec le réseau Nokia 5G à Gandhinagar pour montrer les possibilités que la 5G a ouvertes pour le pays.

La société a vu des opportunités pour la 5G dans l’automobile, les applications liées à l’IoT pour les drones, les soins de santé connectés, l’industrie 4.0, l’éducation, l’agriculture intelligente, les jeux, entre autres.

Pour le réseau d’essai 5G mis en place à Pune, VI a déployé des radios Ericsson et un cœur bimode Ericsson basé sur la technologie native du cloud comprenant les fonctions de base de paquets 5G SA, 5G NSA et LTE. Tous les cas d’utilisation présentés à Pune ont été développés sur les solutions technologiques 5G d’Ericsson. À Gandhinagar, Vi utilise le portefeuille radio AirScale de Nokia et la solution micro-ondes E-band pour l’essai qui prend en charge les entreprises, grandes et petites et moyennes entreprises, avec une connectivité fiable. De nouveaux modèles de revenus sont également examinés avec des partenaires technologiques et des clients, a déclaré la société.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.