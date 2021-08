Vodafone Idea déploie un forfait prépayé à Rs 449 avec double data, autres avantages : vérifiez les détails

Les abonnés peuvent obtenir 4 Go de données avec un forfait prépayé Rs 449 au lieu des 2 Go de données quotidiennes

Vodafone Idea a introduit un nouveau forfait prépayé Rs 449 avec double données et avantages de l’abonnement Zee5. Le forfait prépayé est désormais présent avec un avantage de données quotidiennes de 4 Go au lieu de l’offre de données quotidienne de 2 Go fournie précédemment. De toute évidence, le plan vise à attirer les clients existants avec les nouveaux avantages.

Les abonnés peuvent obtenir 4 Go de données avec un forfait prépayé Rs 449 au lieu des 2 Go de données quotidiennes. Le plan prépayé répertorie également un abonnement Zee5 Premium d’un an, ainsi que des données gratuites la nuit, un abonnement à l’application Vi Movies & TV et un transfert de données le week-end. Avec le plan Rs 449, on obtient des appels vraiment illimités vers tous les réseaux et 100 SMS par jour pour une validité de 56 jours.

Kumar Mangalam Birla, qui a démissionné de ses fonctions de directeur non exécutif et de président non exécutif du conseil d’administration de Vodafone Idea dans une lettre adressée au secrétaire du Cabinet Rajiv Guba, a déclaré que la situation financière de VIL était proche d’un “point irrécupérable d’effondrement” sans le soutien actif du gouvernement.

Un autre plan de recharge de Rs 267 a été introduit sur ce site Web et cette application avec des avantages tels que 256 Go de données et des appels vocaux illimités. Le forfait donne accès à l’application Vi Movies and TV, offre 100 SMS par jour et a une validité de 30 jours.

