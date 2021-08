Vodafone Idea examine le plaidoyer de SC sur les erreurs de calcul de l’AGR

in

Les trois opérateurs dans leurs moyens individuels avaient précédemment indiqué au SC qu’ils ne cherchaient pas à obtenir une réévaluation des cotisations mais simplement une correction d’erreurs arithmétiques.

Vodafone Idea a déposé mardi une demande de révision de l’ordonnance de la Cour suprême du 23 juillet qui a rejeté sa demande de rectification d’erreurs arithmétiques dans le calcul de ses cotisations AGR par le Département des télécommunications (DoT).

La société a réitéré dans son plaidoyer de révision que les calculs effectués par le DoT comportaient des erreurs telles que le double comptage, le fait de ne pas tenir compte des paiements déjà effectués, de ne pas ajuster les paiements d’interconnexion, etc. le montant du principal, qui aurait un impact global de plus de quatre fois sur le montant total du principal en raison de l’imposition d’intérêts, de pénalités et d’intérêts sur pénalité.

S’en tenant à son ordonnance antérieure, le SC avait rejeté le mois dernier les moyens individuels des opérateurs de télécommunications – Bharti Airtel, Vodafone Idea et Tata Teleservices – au motif que les opérateurs de télécommunications, sous couvert de corriger des “erreurs de calcul” – voulaient un recalcul de leurs revenus bruts ajustés (AGR) cotisations.

La décision a été un revers pour les opérateurs, en particulier pour Vodafone Idea, financièrement tendu, qui doit payer le montant le plus élevé.

« Le litige relatif aux cotisations AGR était resté pendant très longtemps devant les tribunaux et, dans cette optique, cette juridiction s’est attachée à souligner, au prix de répétitions, que les cotisations AGR dues par les TSP (fournisseurs de services télécoms ) ne peut faire l’objet d’aucun litige futur. L’ordonnance du 20 juillet 2020 indique clairement qu’il n’y a aucune possibilité de recalculer / recalculer les cotisations AGR », a déclaré l’ordonnance SC de huit pages adoptée le 23 juillet.

L’année dernière, en septembre, la plus haute juridiction avait ordonné aux entreprises de payer leurs cotisations sur une période de 10 ans, après avoir payé 10% des cotisations à l’avance avant le 31 mars 2021. Par la suite, le cycle de paiement différé se déroulerait jusqu’en 2031 avec le montant de 10 % à payer au plus tard le 31 mars de chaque année.

Il y a une énorme différence entre les montants calculés par le DoT et l’auto-évaluation par les opérateurs. Par exemple, selon le DoT, les cotisations de Bharti Airtel s’élèvent à 43 980 crore, contre sa propre évaluation de Rs 13 004 crore. Dans le cas de Vodafone Idea, le numéro du DoT est de 58 254 crores, tandis que son montant auto-évalué est de 21 533 crores de Rs. De même, pour Tata Teleservices, la demande du DoT est de 16 798 crores contre le propre calcul de l’entreprise de 2 197 crores de Rs.

