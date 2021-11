Vodafone Idea : la dette nette s’élève à Rs 1 927 milliards

Les sites haut débit mobile ont augmenté de 3,4 000 à 450 000 tandis que le nombre total de tours a augmenté de 3 000 à 184 000 suite à l’inversion de quelques sites annulés.

L’EBITDA en espèces de Vodafone Idea (VIL) au T2FY22 à Rs15,6 milliards était plus élevé qu’au T1FY22, à l’exclusion des gains ponctuels au cours des deux trimestres. Cependant, la baisse du nombre total d’abonnements et les abonnements à données fixes ne sont pas encourageants. Bien que le programme d’aide aux télécommunications ait bloqué les paiements à verser au gouvernement et aidé VIL à remplir ses autres obligations, il manque toujours de fonds pour engager des dépenses d’investissement en l’absence d’injection de capitaux propres. Bharti Airtel et Reliance Jio engagent des dépenses d’investissement pour augmenter la couverture/capacité, laissant un rattrapage important à faire par VIL. VIL garde espoir d’une levée de fonds d’ici la fin de l’exercice 22 et s’attend à ce qu’une hausse des tarifs vienne bientôt, ce qui devrait fournir les liquidités indispensables pour l’investissement. Nos estimations et notre objectif de cours restent à l’étude dans l’attente de clarifications sur la stratégie de VIL.

L’ajout net des abonnés 4G était de 3,3 millions, portant le total à 116 millions : la perte nette des abonnés VIL au cours du trimestre s’élevait à 2 millions, bien en deçà des 12 millions perdus au premier trimestre de l’exercice 22. Cependant, même sur la base basse, VIL a continué à perdre des sous-marins, ce qui devrait susciter des inquiétudes étant donné que le taux demandé de l’ARPU en hausse est devenu l’équilibre des liquidités. Cela comprend la perte de 0,2 million d’abonnés dans le segment postpayé à 20 millions. L’ajout brut d’abonnements s’est amélioré à 20,1 millions (contre 15,4 millions au premier trimestre de l’exercice 22) ; cependant, un taux de désabonnement plus élevé a restreint l’ajout net d’abonnements. L’ajout d’abonnements 4G s’est élevé à 3,3 millions pour porter le total à 116,2 millions. Cela se compare à l’ajout de 8,1 millions d’abonnés 4G de Bharti Airtel.

Les minutes ont baissé de 4,8% QoQ (13,5% YoY) à 480 milliards pour VIL. L’utilisation des données a augmenté de 0,4 % QoQ (27 % en glissement annuel) pour atteindre 5 517 milliards de Mo. Les sites haut débit mobile ont augmenté de 3,4 000 à 450 000 tandis que le nombre total de tours a augmenté de 3 000 à 184 000 suite à l’inversion de quelques sites annulés.

Revenus en baisse de 12,8% en glissement annuel, mais en hausse de 2,8% en glissement annuel, à Rs94 milliards : notre travail montre que les revenus mobiles de VIL ont diminué de 15 % en glissement annuel de 15 % en glissement annuel avec l’abolition de l’IUC à Rs83 milliards. Les revenus mobiles ont été impactés par la baisse de la base d’abonnements de 0,9 % QoQ ; L’ARPU a augmenté de 4,8% QoQ à Rs109. L’APRU a bénéficié d’un jour supplémentaire, d’une augmentation nette de l’ajout net des abonnements 4G, de l’inversion de l’impact du verrouillage du premier trimestre de l’exercice 22 et de la hausse des prix des packs de base ; et en partie sur la perte de sous-marins bas de gamme. Nous pensons qu’une croissance importante des revenus n’est pas possible pour VIL tant qu’elle ne commencera pas à étendre sa base de données totale (qui n’a pas augmenté depuis la fusion de Vodafone et Idea) et qu’elle sera en mesure de conserver les abonnés payants pendant la probable consolidation de la carte SIM suite à la hausse des prix.

EBITDA en espèces (ajusté pour l’Ind-AS 116) à 15,6 milliards de roupies : l’EBITDA à 38,6 milliards de roupies était en hausse de 4,2 % en glissement trimestriel (en baisse de 7 % en glissement annuel) et comprenait un avantage unique de 1,5 milliard de roupies (vs un gain unique de 1 milliard de roupies) au premier trimestre de l’exercice 22). Ajusté pour l’avantage de Rs1,5 milliard, l’EBITDA en espèces annualisé du T2FY22 n’est que de Rs56,5 milliards, ce qui est plutôt faible. Cependant, le moratoire prévu sur les paiements au gouvernement aidera VIL à respecter ses autres obligations, mais à réduire l’EBITDA afin de restreindre sa capacité à engager des dépenses d’investissement pour étendre sa capacité de données. La perte nette au cours du trimestre s’est élevée à 71 milliards de roupies et les investissements en capex ont été réduits à seulement 13 milliards de roupies (13,8% des revenus).

La dette nette s’élève à 1 927 milliards de roupies : elle comprend un passif de spectre différé de 1 074 milliards de roupies, un passif AGR de 634 milliards de roupies et un emprunt bancaire de 228 milliards de roupies. Les dettes exigibles au cours des 12 prochains mois (d’ici le 22 septembre) s’élèvent à 97 milliards de roupies. Un paiement important a été reporté en raison du moratoire de quatre ans sur les paiements gouvernementaux. La société a indiqué qu’elle devrait être en mesure de lever des capitaux d’ici la fin de l’exercice 22 et qu’elle est également en négociation avec les banques pour augmenter les limites afin de respecter les obligations de paiement, y compris les MNT à venir.

