Vodafone Idea lance des solutions IoT pour les entreprises

Dans le cadre de solutions IoT utilitaires intelligentes, Vi Business permettra aux entreprises de services publics et aux discoms de surveiller à distance les performances des transformateurs et d’autres machines consommatrices d’énergie ou de fournir un système intégré de compteurs intelligents pour une expérience client améliorée.

La branche entreprise de Vodafone Idea, Vi Business, a lancé des solutions IoT (Internet des objets) intégrées pour les entreprises, a annoncé jeudi la société.

La société de télécommunications proposera une solution IoT de bout en bout comprenant la connectivité, le matériel, le réseau, les applications, l’analyse, la sécurité et le support.

L’offre est conçue pour simplifier et accélérer le parcours de transformation numérique des entreprises, a-t-il déclaré.

La société de télécommunications adoptera une approche d’engagement axée sur le conseil à cet égard et aidera les entreprises à identifier leurs besoins, à concevoir et à développer la bonne solution et la mise en œuvre IoT. La société fournira des solutions IoT dans tous les secteurs pour les infrastructures intelligentes, la mobilité intelligente et les services publics intelligents, sur son réseau compatible 5G.

Dans le cadre de la nouvelle offre commerciale, les solutions IoT pour les infrastructures intelligentes se connecteront à des actifs tels que des machines hétérogènes, des systèmes énergétiques et une gamme d’applications telles que l’ERP, des applications d’usine pour les industries.

Les solutions IoT de mobilité intelligente offriront aux équipementiers automobiles, à la logistique et aux industries associées des solutions de gestion de véhicules et de flottes connectées basées sur des paramètres environnementaux et de véhicules en temps réel.

Commentant le lancement, Ravinder Takkar, directeur général et PDG de Vodafone Idea, a déclaré: «Le lancement des solutions IoT intégrées de Vi est une étape stratégique pour faire de Vi Business un intégrateur d’écosystème IoT pour les entreprises indiennes et conduire notre transformation d’un ‘Telco’ à «TechCo» ».

Abhijit Kishore, directeur commercial de Vodafone Idea, a déclaré: «Vi Business sera le point de contact unique pour les entreprises afin qu’elles puissent pleinement se concentrer sur l’accélération de leurs activités avec l’assurance que les solutions sont adaptées à leurs besoins et gérées de manière professionnelle. , et les résultats commerciaux sont obtenus ».

