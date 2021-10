Vodafone Idea, les stocks de Tata Motors parmi les toppers de volume sur NSE; Future Group voit un fort intérêt des investisseurs

Les marchés plus larges ont surperformé l’indice de référence avec tous les indices à petite et moyenne capitalisation sur le NSE en hausse. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty assistaient à une action liée à la fourchette mardi, un jour après que les deux indices de référence aient atteint de nouveaux sommets historiques. Les marchés plus larges ont surperformé l’indice de référence avec tous les indices à petite et moyenne capitalisation sur le NSE en hausse. D’autre part, India VIX, l’indice de volatilité était en baisse dans le rouge, glissant de 0,94%, abandonnant 16 niveaux. La surperformance sur des marchés plus larges a montré que les investisseurs se concentraient sur des actions spécifiques à Dalal Street. Une action élevée a été observée dans les actions de Vodafone Idea, qui ont vu plus de 25 actions crore échanger des mains sur le NSE.

Toppers de volume sur NSE

Idée Vodafone a connu la plus forte activité mardi, assis à la tête de la liste des meilleurs volumes sur NSE. L’action a perdu 1,38% pour s’échanger à Rs 10,7 par action. Selon les données de NSE, 25,62 crores d’actions de Vodafone Idea ont échangé la main sur NSE.

Jaiprakash Power Ventures était deuxième sur la liste des meilleurs volumes sur NSE mardi. L’action a baissé de 1,85% avec 15 crores d’actions échangées sur NSE.

Banque IDBI a connu un bond massif de 17,54% mardi, le plaçant au troisième rang de la liste des meilleurs volumes. Plus de 14,58 crore d’actions d’IDBI Bank ont ​​été impliqués dans des transactions mardi.

Bharat Heavy Electricals Limited a grimpé de près de 5% mardi pour s’échanger à Rs 70,05 par action. Plus de 14,18 crore d’actions de BHEL ont été négociées sur NSE.

Énergie Suzlon a vu la cinquième plus grande activité en volume sur NSE mardi. Le cours de l’action a chuté de près de 4% avec 9,33 crores d’actions ayant échangé les mains sur les bourses.

Un certain nombre d’autres actions ont également enregistré des volumes plus élevés sur NSE mardi. Ceux-ci comprenaient Tata Power, Tata Motors, Yes Bank, Trident, PNB, ITC, Canara Bank, entre autres.

Chocs de volume sur NSE

Barbeque Nation Hospitalité était parmi les meilleurs gagnants de volume sur NSE mardi. Jusqu’à 7,18 actions lakh de l’action ont été négociées aujourd’hui, contre un volume moyen sur une semaine de 89 891 actions.

Future Enterprise limitée enregistrait également un volume de transactions inhabituellement élevé, selon les données disponibles sur NSE. Jusqu’à 84 actions lakh de Future Enterprises ont échangé des mains alors que le stock a grimpé de 7%. C’était plus élevé que la moyenne d’une semaine de 10,59 parts de capital lakh.

Commerce du futur voyait également un volume élevé sur NSE alors que le titre a bondi de 11%. Pas moins de 1,5 crore d’actions de la société Future Group ont échangé des mains mardi, contre un volume moyen de 24 actions lakh.

