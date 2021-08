Vodafone Idea modifie les tarifs prépayés pour stimuler les réalisations

in

Les clients doivent opter pour un pack “appels illimités” s’ils souhaitent bénéficier de la fonction SMS. Le pack minimum illimité avec une validité de 28 jours coûte Rs 149.

Après Bharti Airtel, Vodafone a augmenté les tarifs de ses forfaits prépayés d’entrée de gamme d’environ 61%. Le pack de validité minimum de 28 jours est désormais facturé à Rs 79 contre Rs 49 plus tôt. La hausse ne porte pas sur les tarifs d’ensemble mais sur la réduction de la durée de validité des régimes, ce qui améliorera les réalisations.

Vodafone Idea a fait du plan Rs 79 le pack d’entrée de gamme pour une validité de 28 jours dans la plupart des cercles.

Quelques cercles comme Andhra Pradesh proposent toujours le plan Rs 49 avec une validité de 28 jours, mais il sera bientôt porté à Rs 79. En outre, la société n’offre pas de service SMS sortant sur les packs combo/validité de Rs 100 ou moins.

Bien que la société propose toujours quelques packs prépayés en dessous de Rs 79, leur validité est de 14 jours ou 21 jours. Par exemple, le pack prépayé Rs 49 offre désormais une validité de 14 jours tandis que celui de Rs 65 est valable 21 jours.

Même après les ajustements, Vodafone Idea a un nombre maximum de packs prépayés inférieur à Rs 100.

Il faut mentionner ici que plus de 50% des abonnés Vodafone Idea sont toujours en 2G, ce qui permet des recharges à bas prix.

En avril, sur 281,90 millions d’abonnés sans fil, Vodafone Idea ne comptait que 122,53 millions d’utilisateurs haut débit tandis que Bharti comptait 190,99 millions d’utilisateurs haut débit sur une base de 352,91 millions. Jio compte 427,67 millions d’abonnés au haut débit sans fil.

Auparavant, Vodafone Idea avait restructuré les tarifs postpayés d’entreprise dans le but d’améliorer la réalisation par client.

Les analystes estiment que le fournisseur de services de télécommunications doit faire beaucoup plus pour augmenter ses revenus, s’il veut survivre sur le marché, l’un d’eux étant l’augmentation des tarifs de gros. Même la direction de l’entreprise estime que peaufiner les plans tarifaires peut ne pas suffire à moins que les problèmes structurels ne soient résolus.

“Bien que ces interventions tarifaires soient des pas dans la bonne direction et contribueront à améliorer le revenu moyen par utilisateur (Arpu), ces changements ne sont pas suffisamment importants pour résoudre les problèmes structurels auxquels l’industrie est confrontée”, a déclaré lundi le PDG de Vodafone Idea, Ravinder Takkar. à l’appel des résultats avec les analystes.

Takkar a déclaré que la société continue de s’engager avec le régulateur sur la tarification plancher, même si l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) s’est opposée à la mise en place d’un mécanisme de tarification plancher, le qualifiant d’anti-consommateur.

Les problèmes financiers de Vodafone Idea ont été aggravés par le refus de la Cour suprême d’autoriser le recalcul des cotisations des revenus bruts ajustés (AGR).

La société n’a pas été en mesure de clôturer une levée de fonds à hauteur de 25 000 crores, annoncée en septembre de l’année dernière.

