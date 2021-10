Vodafone Idea, PNB parmi les meilleurs volumes sur NSE ; IRCTC et Tech Mahindra enregistrent la plus haute valeur échangée

En termes de valeur, IRCTC était en tête de liste avec des actions d’une valeur de 2 470 crores de roupies négociées sur le NSE. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty se négociaient à plat mardi, dansant entre des gains et des pertes marginaux. S&P BSE Sensex était en hausse de 50 points à midi, frémissant autour de la barre des 61 000 tandis que Nifty 50 était au-dessus de 18 150, gagnant 45 points. Les marchés plus larges surperformaient les indices de référence, les indices à petite et moyenne capitalisation évoluant autour de 1 à 2 % chacun. Bank Nifty était en baisse avec des pertes. Vodafone Idea était l’action la plus active sur NSE, avec plus de 21,32 crores d’actions de participation échangées alors que l’action augmentait de 1,44%. Sikko Industries a été le plus choquant en termes de volume sur NSE, le volume négocié ayant augmenté à 55 951 contre 2 025 actions en moyenne.

Hauts de volume

Idée Vodafone a vu l’activité commerciale la plus élevée sur NSE mardi avec plus de 21 crores d’actions de capital échangeant des mains. Le cours de l’action a augmenté de 1,44% à Rs 10,55 par action. La valeur des actions négociées était supérieure à Rs 224 crore.

Banque nationale du Pendjab (PNB) était la deuxième action la plus active sur NSE avec 15,66 crores d’actions de participation échangées. Le prêteur a augmenté de 2% mardi, se négociant à Rs 45,8 par action.

Banque de Baroda était la troisième action la plus active sur NSE avec 10,76 actions de crore négociées, évaluées à plus de 1 080 crore de roupies. Le cours de l’action a augmenté de 3,42% pour se négocier à Rs 99,80 par action.

Puissance de tata a vu plus de 8,19 crores d’actions de participation échangées sur le NSE mardi alors que le cours de l’action a grimpé de 5,59% pour s’échanger à Rs 225,55 par action. La valeur des actions négociées dépassait Rs 1 850 crore.

Parmi les autres actions connaissant une activité commerciale accrue, citons Yes Bank, IDFC First Bank, Bharat Heavy Electricals, Canara Bank, Tata Motors et ONGC.

Hauts de gamme

En termes de valeur, IRCTC était en tête de liste avec des actions d’une valeur de 2 470 crores de roupies négociées sur le NSE. L’IRCTC a été suivi par Tech Mahindra, où des actions d’une valeur de plus de 2 234 crores de roupies ont été négociées au guichet. Tata Power et Tata Motors ont enregistré la troisième et la quatrième activité commerciale la plus élevée en termes de valeur, suivies de Bank of Baroda, TCS et ICICI Bank.

Chocs de volume

Sikko Industries Limitée a été le plus gros volume de choc sur NSE, car plus de 56 000 actions de la société ont été négociées, soit 27,88 fois plus que sa moyenne sur une semaine.

Jagran Prakashan faisait également partie des choquants de volume, car 42,45 actions lakh ont échangé la main sur NSE 16,38 fois plus que le volume moyen sur une semaine de 2,59 actions lakh. Le titre était en hausse de 9 %.

Nandy Pritish Communication a vu 2,88 actions lakh s’échanger sur NSE mardi matin, contre le volume moyen sur une semaine de 38 371 actions.

