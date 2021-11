Vodafone Idea, Reliance Industries, Vedanta, ZEE, Latent View Analytics parmi les actions ciblées aujourd’hui

Les analystes recommandent la prudence à ce stade. (Photo : REUTERS)

Sur le plan technique, disent les chartistes, les marchés intérieurs ne sont toujours pas sortis de l’emprise baissière et conseillent de négocier avec une extrême prudence. « Alors que nous avons fermé dans le vert, on ne peut pas résumer que nous sommes sortis du bois baissier. Le Nifty aurait besoin de dépasser les niveaux 17800-17900 pour redémarrer la trajectoire haussière », a déclaré Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments. Il a ajouté que jusqu’à ce que ces niveaux soient franchis, les marchés sont sensibles au prix et au volume et qu’un petit changement dans le sentiment peut entraîner une spirale descendante qui peut porter l’indice à 16900-17000.

Analyse de la vue latente: L’action nouvellement cotée a aidé les investisseurs à empocher des rendements stellaires lors de ses débuts alors que le script a grimpé de 169%. Cependant, à la fin du premier jour de négociation, les actions de Latent View Analytics étaient en baisse de près de 8 % par rapport au prix d’inscription.

Idée Vodafone: L’entreprise de télécommunications en difficulté a annoncé une hausse des tarifs qui serait effective à partir de demain. Vodafone Idea a suivi l’exemple de Bharti Airtel qui avait annoncé une hausse des prix un jour plus tôt. La société a déclaré que l’augmentation des tarifs contribuerait à augmenter l’ARPU.

Industries de confiance : Reliance Industries Ltd de Mukesh Ambani sera étroitement surveillée par les investisseurs aujourd’hui en prévision d’une annonce de hausse des tarifs, à la suite d’annonces similaires de Bharti Airtel et Vodafone Idea.

Entreprises de divertissement Zee : Mardi, Punit Goenka, directeur général et PDG de ZEE a déclaré que la fusion de ZEE et de Sony Pictures était en phase finale. L’accord a été annoncé plus tôt cette année, quelques jours après qu’Invesco, actionnaire de ZEE, ait convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires cherchant à révoquer Punit Goenka de ses fonctions.

Védanta : Mardi, Twin Star Holdings et Vedanta Netherlands Investments ont acheté ensemble 13,78 crores d’actions, représentant 3,7 % du capital de Vedanta. Individuellement, Twin Star Holdings et Vedanta Pays-Bas ont récupéré respectivement 8,78 crores d’actions et 5 crores d’actions de la société.

Welspun Corp : Welspun One Logistics Parks a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Tamil Nadu pour mettre en place six entrepôts à travers l’État au cours des cinq prochaines années. Les projets conduiront à un investissement direct de 2 500 crores de roupies, a annoncé mardi la société.

Banque de Baroda : Le deuxième plus grand prêteur de PSU du pays, Bank fo baroda, prévoit de lever 2 000 crores de roupies grâce à l’émission d’obligations supplémentaires de niveau I (AT1) conformes à Bâle III. L’offre comprend une émission de base de Rs 500 crore avec une option de remplacement pour conserver une sursouscription jusqu’à Rs 1 500 crore, selon le mémorandum de placement de la banque.

