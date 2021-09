Vodafone Idea, Tata Power, Nestlé, Cadila Healthcare, Zydus Healthcare, PNB, HCL Tech actions en bref

in

17320-17245 doit être traité comme une zone de support clé tandis que 17580-17635 doit être considéré comme un niveau de résistance.

Les tendances sur SGX Nifty ont suggéré une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi, alors que les contrats à terme Nifty ont augmenté dans le commerce. À l’échelle mondiale, les acteurs du marché s’inquiétaient de la défaillance du géant chinois de l’immobilier Evergrande. Sur fond de faiblesse des indices mondiaux, le marché boursier indien a connu une liquidation au cours de la session précédente. Sur le plan technique, le Nifty a confirmé le schéma des étoiles filantes sur le graphique journalier. « 17320-17245 devrait être traité comme une zone de support clé alors que 17580-17635 devrait être considéré comme des niveaux de résistance. Le premier signal de faiblesse ne surviendrait que si Nifty glissait en dessous de sa fourchette inférieure de 17245 », a déclaré à Financial Express Online Aprajita Saxena, analyste de recherche, Trustline Securities.

Des actions à surveiller

Idée Vodafone : Les promoteurs de Vodafone Idea – Vodafone et Aditya Birla Group – sont susceptibles de rechercher des options dans lesquelles ils pourraient renforcer les activités et la compétitivité de l’entreprise plutôt que de miser sur le gouvernement pour convertir ses cotisations en capitaux propres dans l’entreprise à la fin du moratoire de quatre ans sur Paiements AGR et spectre.

Puissance de Tata : TP Saurya, une filiale de Tata Power, construira un projet de 250 mégawatts (MW) dans le parc solaire de Dondaicha dans le district de Dhule au Maharashtra, a annoncé lundi Tata Power. La société a reçu une “lettre d’intention” de la Maharashtra State Power Generation Company (Mahagenco), qui a également donné son consentement pour acheter l’électricité produite à partir de la centrale solaire, a déclaré Tata Power dans un communiqué.

Nestlé Inde : Nestlé Inde augmente le nombre de ses employées dans le cadre de ses efforts de diversité des genres. Actuellement, environ 23% de la main-d’œuvre de Nestlé Inde sont des femmes, a déclaré lundi son président et directeur général Suresh Narayanan.

Cadila Santé, Zydus Santé : Cadila Healthcare a déclaré lundi que sa filiale avait signé un pacte avec Integrace Pvt Ltd pour vendre deux marques – Mifegest et Cytolog. Zydus Healthcare Ltd, une filiale en propriété exclusive de la société, a signé l’accord avec Integrace, une partie des sociétés du portefeuille de la société de capital-investissement True North.

PNB : La Punjab National Bank (PNB) a collecté près de 170 crores de roupies en prélevant des frais sur les clients pour ne pas maintenir le solde minimum requis sur leurs comptes en 2020-2021, selon les informations de RTI.

Technologies HCL : HCL Tech a annoncé un accord de transformation numérique de cinq ans avec MKS Instruments Inc., un fournisseur mondial d’instruments, de systèmes, de sous-systèmes et de solutions pour les processus de fabrication avancés, afin d’améliorer les performances, la productivité et la vitesse de mise sur le marché.

