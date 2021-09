Vodafone Idea, ZEEL, Dhanlaxmi Bank, Bharti Airtel, Infosys, les actions de la Bank of India en bref

Les analystes disent que la tendance haussière à court terme reste intacte et que le marché prend maintenant une pause avant de montrer une nouvelle hausse. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir plus haut le jour de l’expiration hebdomadaire des F&O, comme l’indiquent les tendances sur SGX Nifty. Les analystes disent que la tendance haussière à court terme reste intacte et que le marché prend maintenant une pause avant de montrer une nouvelle hausse. “Le schéma graphique global quotidien et hebdomadaire indique une possibilité d’action liée à la plage au cours des 1-2 prochaines sessions avant de montrer une nouvelle hausse. Les obstacles généraux cruciaux sont placés aux niveaux 17625 et 17790 et le support immédiat est placé aux niveaux 17445 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Idée Vodafone : Vodafone Idea lancera bientôt un exercice de collecte de fonds et les co-promoteurs de la société auront la possibilité et la possibilité d’y participer, a déclaré mercredi le PDG et directeur général Ravinder Takkar. Il a déclaré que les récentes réformes des télécommunications dévoilées par le gouvernement ont répondu à toutes les préoccupations des investisseurs et ouvert la porte à de nouveaux investissements. “L’enthousiasme et l’intérêt à investir dans le secteur ont augmenté avec le paquet du gouvernement”, a déclaré Takkar.

Entreprises de divertissement Zee : Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait approuvé une fusion de la société avec son rival Sony Pictures Networks India (SPNI), une filiale de la société japonaise Sony Corporation.

Banque Dhanlaxmi : Les problèmes semblent sans fin pour Dhanlaxmi Bank, avec des actionnaires importants, dont NRI Ravi Pillai, s’engageant en conflit avec le conseil d’administration. Un actionnaire et deux autres ont saisi le tribunal contre la décision du conseil d’administration de rejeter leur candidature au poste d’administrateur, à soumettre aux membres lors de l’assemblée générale annuelle prévue le 29 septembre.

Bharti Airtel : L’émission de droits de Rs 21 000 crore de Bharti Airtel débutera le 5 octobre 2021. La société a fixé au 28 septembre 2021 la date d’enregistrement des droits sur l’émission.

Infosys : Infosys a annoncé une collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour développer des capacités d’informatique quantique et des cas d’utilisation. Infosys utilisera Amazon Braket pour explorer et créer plusieurs cas d’utilisation de l’informatique quantique dans le cadre des offres de cloud Infosys Cobalt.

Banque de l’Inde : Bank of India prévoit de lever jusqu’à 1 800 crores de roupies grâce à des débentures non convertibles (NCD) Tier-II conformes à Bâle III, d’une échéance de 10 ans. Les NCD auront une émission de base de Rs 1 000 crore, avec une option de conservation de surabonnement de Rs 800 crore. “La date de l’appel d’offres n’est pas encore fixée, mais la date probable est le 28 ou le 29 septembre”, a déclaré un arrangeur proche du dossier.

