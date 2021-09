Vodafone lance ses premiers forfaits Internet à domicile 5G en Australie

in

Vodafone a annoncé aujourd’hui le lancement de ses propres forfaits Internet à domicile 5G, sur les traces de Telstra et d’Optus, dont les propres forfaits ont été lancés il y a quelque temps compte tenu de leur longueur d’avance dans le déploiement de leurs services.

À partir d’aujourd’hui, les clients Vodafone nouveaux et existants peuvent choisir entre deux forfaits pour l’Internet domestique 5G – pour 75 $ AU/m, vous pouvez atteindre des vitesses de téléchargement jusqu’à 100 Mbps, ou débourser 85 $ AU/m pour voir cette limite non plafonnée.

Les deux offrent des données illimitées, une remise de 5 $ AU si vous avez déjà un forfait mobile Vodafone et votre premier mois gratuit si vous vous inscrivez avant le 31 janvier 2022. Vous ne pouvez pas apporter votre propre modem avec l’un ou l’autre forfait, vous aurez donc besoin pour regrouper le forfait avec celui de Vodafone, mais la bonne nouvelle est que c’est gratuit si vous restez connecté pendant 36 mois (sinon, c’est 612 AU $ au total, qui peuvent être payés mensuellement à 17 $ AU/m).

Internet domestique Vodafone 5G | Données illimitées | Limite de vitesse de 100 Mbps | 75 AU$/mois

Les nouveaux forfaits Internet à domicile 5G de Vodafone offrent une excellente alternative au NBN avec son plafond de données illimité, à condition que votre domicile se trouve dans la zone de couverture. Il y a une remise mensuelle de 5 AU $ si vous avez déjà un forfait mobile Vodafone et vous obtenez votre premier mois gratuit si vous vous inscrivez avant le 31 janvier 2022. Comme nous l’avons mentionné, ce forfait a une limite de vitesse de téléchargement de 100 Mbps, mais vous pouvez également opter pour un forfait avec une limite de vitesse non plafonnée à 85 AU $/pm à la place – une excellente option si vous êtes au cœur de l’une des zones de couverture 5G.Voir l’offre

Comme c’est le cas pour tout ce qui concerne la 5G en Australie, vous devrez vérifier la carte de couverture du réseau pour voir si votre région a accès à la dernière norme de données mobiles. La carte contient une clé indiquant à la fois la couverture intérieure 5G et la couverture extérieure 5G, la première étant importante pour ces nouveaux plans et nettement plus petite que la seconde.

Si vous vous trouvez en bordure de l’une des zones de couverture, cela vaut probablement la peine d’attendre un peu plus longtemps car, d’après notre expérience, les performances dans ces zones peuvent être pires que la couverture 4G standard avec des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus lentes.

Vodafone est encore un peu en retard sur Telstra et Optus en termes de disponibilité de la 5G, Ookla rapportant en avril que seulement 3,4% des clients de Vodafone étaient réellement en mesure d’utiliser la 5G, contre 13,6% pour Optus et 32,8% pour Telstra.

Dans cet esprit, la société de télécommunications prévoit “d’avoir plus de 1 000 sites en direct d’ici la fin de 2021” à Sydney, Melbourne, Brisbane, Adélaïde, Perth et Canberra, il pourrait donc y avoir un certain changement dans ces chiffres au cours de l’année, mais nous doutons qu’il sera significatif.

Pourquoi choisir la 5G plutôt que NBN ?

Si vous avez la chance d’être dans l’une des zones de couverture intérieure 5G de Vodafone, ces plans offrent une excellente alternative aux services NBN si vous ne parvenez pas à obtenir une connexion de ligne fixe décente.

C’est également une excellente proposition en termes de valeur – compte tenu de la limite de données illimitée et de la limite de vitesse de 100 Mbps sur le plan de 75 $ AU / m, cela revient moins cher que les meilleurs plans NBN 100 proposés actuellement.

L’Australie possède certaines des vitesses 5G les plus rapides au monde, avec une vitesse de téléchargement médiane de 283,56 Mbps (selon le même rapport Ookla mentionné précédemment). Malheureusement, ce sont Optus et Telstra qui ont fait le gros du travail ici, avec des vitesses médianes de 309,86 Mbps et 295,00 Mbps respectivement, par rapport aux 184,98 Mbps de Vodafone.

Il convient également de considérer que la 5G est un signal mobile et peut donc fluctuer de manière significative, ses vitesses dépendant largement de la force du signal à un moment donné.

En théorie, si vous êtes en plein centre de l’une des zones de couverture de Vodafone et que vous avez le plan non plafonné, vous pourriez atteindre des vitesses de téléchargement beaucoup plus rapides qu’un plan NBN équivalent, mais pour la grande majorité des utilisateurs, nous pensons qu’une connexion haut débit fixe serait être préférable si vous êtes en mesure d’en obtenir un.