Vodafone pourrait fermer ses propres magasins en Espagne

29/09/2021

29/09/2021

Les monde de la téléphonie mobile il est de plus en plus compétitif. Avec des dizaines d’acteurs proposant des tarifs extrêmement bas, les opérateurs traditionnels disposant de leurs propres réseaux subissent les fléaux d’un marché qui ne se plie plus à leurs volontés comme par le passé.

Par conséquent, deux d’entre eux vivent une situation complexe qui les a amenés à proposer un ERE (Dossier de Régulation de l’Emploi). L’un d’eux est Orange, une entreprise française qui a déjà licencié 400 travailleurs. L’autre est Vodafone, qui pourrait être prévoit de licencier 515 employés.

Sur ces 515, plus de 200 pourraient provenir des propres magasins de l’entreprise. Elle compte actuellement 34 magasins répartis dans toute l’Espagne, et il semble que leur existence soit remise en cause car ils ne sont pas particulièrement rentables pour l’entreprise.

Cela pourrait signifier la fin des magasins physiques de l’entreprise anglaise, qui pourraient désormais se concentrer exclusivement sur la vente par Internet et par téléphone. En fin de compte, c’est là que se trouvent traditionnellement les clients potentiels.