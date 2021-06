Vodafone présente Curve Bike Tracker, feu stop GPS pour la sécurité routière des cyclistes | Moteur

Avec la détection d’impact et la possibilité d’alerter automatiquement les membres de notre famille, Vodafone propose le feu stop Curve Bike Tracker. Il est accessible aux clients de tout opérateur.

Vodafone ajoute un produit supplémentaire à sa gamme Conçu et connecté par Vodafone. L’entreprise a proposé de faire de ses systèmes de connectivité un élément essentiel de la sécurité routière. Hier, nous avons entendu parler du premier éclairage de secours V16 avec IoT qui connecte la voiture à la plate-forme DGT 3.0 en cas d’urgence, aujourd’hui c’est au tour des cyclistes.

Tracker de vélo de courbe Cela ressemble à un feu stop de vélo ordinaire, mais ce n’est pas le cas. Cette lumière est intelligente, capable de répondre à la vitesse et à l’impact du véhicule, d’activer l’alarme et d’envoyer un avertissement à la famille et aux amis avec le Données GPS de la position du cycliste.

Vodafone garantit qu’il s’agit d’un appareil destiné aux cyclistes expérimentés ou novices qui souhaitent se sentir plus en sécurité sur la route. C’est un Lumière LED avec trois modes d’éclairage qui est activé lors du freinage qui conduit intégré une Smart SIM connectée au réseau mondial Vodafone gérer la localisation GPS, un abonnement est donc nécessaire.

De cette façon, le cycliste peut recevoir des alertes si le vélo commence à bouger et voir sa position exacte en temps réel avec le Mode sécurité et via l’application Vodafone Smart. Cela fonctionne en cas de vol, mais en cas d’accident, la lumière a également un Détection d’impact et alertes d’aide.

Grâce à ces deux fonctions, l’application peut envoyer des notifications aux contacts de confiance du cycliste en cas de chute. Vous pouvez envoyer une notification Push, un SMS ou passer un appel automatique pour indiquer où se trouve le motard.

Vodafone a consulté pour la conception de ce feu stop “des cyclistes de toute l’Europe pour être la solution idéale à ces problèmes”. Il a une batterie de 1450 mAh pour la lumière (7 jours et demi, selon Vodafone) et l’un des 470 mAh pour le localisateur (4 jours et demi) qui sont chargés avec USB. De plus, il intègre une sirène de 107dB en cas de vol.

Curve Bike Tracker est disponible pour les clients de tout opérateur. Il a d’abord été mis en vente sur les chaînes numériques de Vodafone et le sera bientôt dans les magasins Vodafone, Amazon et El Corte Inglés. Il a une promotion spéciale de lancement:

Par Mon application Vodafone: 4 € par mois pendant 24 mois (uniquement pour les clients Vodafone et comprend l’abonnement à l’appareil et au service) ou il est également possible de payer 48 € par appareil pour le moment et 2 € par mois pour l’abonnement mensuel au service. Par Boutique en ligne Vodafone: 94,90 € avec 6 mois de service inclus. Après six mois, le prix de l’abonnement au service est de 2 €/mois.