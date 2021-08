Vodafone rétablit les frais d’itinérance dans l’UE pour les clients britanniques à l’étranger

Vodafone rétablit les frais d’itinérance pour les utilisateurs britanniques voyageant en Europe, le deuxième opérateur mobile le fait après le Brexit après avoir initialement déclaré qu’il n’avait pas l’intention de les réintroduire.



Les nouveaux clients et les clients en mise à niveau sur les « plans sélectionnés » seront facturés au moins 1 £ par jour pour utiliser leur téléphone mobile dans les destinations de l’UE.

Les règles changeront pour les nouveaux clients et les clients en mise à niveau à partir du mercredi 11 août, bien que les frais ne s’appliqueront qu’en janvier, rapporte BBC News.

“Les clients existants ne seront pas affectés par ces changements tant qu’ils resteront sur leur plan tarifaire actuel, et l’itinérance en République d’Irlande sera toujours incluse pour tous les clients”, a déclaré Vodafone.

Après janvier, les clients concernés paieront 2 £ par jour pour utiliser leur allocation en Europe, ou 1 £ s’ils sont achetés dans un forfait de huit ou 15 jours. Des limites d’utilisation équitable de 25 Go de données en itinérance par mois s’appliquent.

Avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’Union européenne, les clients mobiles n’avaient généralement pas à se soucier des frais d’itinérance lorsqu’ils utilisaient leur téléphone dans l’UE, la plupart des tarifs téléphoniques comptant les appels, les SMS et les données utilisés dans les pays de l’UE comme équivalents à un usage domestique depuis 2017.

Cependant, lorsque l’accord commercial avec l’UE a été signé en décembre 2020, les opérateurs de téléphonie mobile ont à nouveau pu facturer les clients lorsqu’ils voyagent en Europe avec des “tarifs transparents et raisonnables”.

EE a été le premier opérateur à annoncer de nouveaux frais d’itinérance en juin. Les frais d’EE entrent en vigueur en janvier 2022 et, dans un premier temps, ne s’appliquent qu’aux nouveaux clients EE ou aux clients mettant à niveau leur forfait et leur contrat à partir du 7 juillet 2021.

À l’origine, EE, O2, Three et Vodafone, représentant les plus grands opérateurs de téléphonie mobile du Royaume-Uni, ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de réintroduire les frais d’itinérance après le Brexit, mais tous ont depuis annoncé des changements, certains dans le cadre d’une clause d’« utilisation équitable ». O2 autorise une limite d’itinérance de 25 Go, toutes les données utilisées étant facturées 3,50 £ par gigaoctet, tandis que Three a réduit sa limite de données de 20 Go par mois à 12 Go.