Vodafone TV 4K Pro : récepteur IPTV, assistant et haut-parleur intelligent, tout en un | La technologie

La société Vodafone vient de présenter un appareil hybride qui remplit les fonctions d’un haut-parleur intelligent Dolby Atmos avec prise en charge Alexa, avec assistant personnalisé Atika et la possibilité de visualiser le contenu multimédia Vodafone TV avec une résolution jusqu’à 4K HDR.

L’entreprise vient de mettre à jour ses Décodeur IPTV en le fusionnant avec une grande partie des fonctionnalités que nous avons déjà vues dans le haut-parleur Vodafone Átika.

Pour la première fois, la société combine dans un seul appareil les fonctions d’un décodeur IPTV 4K HDR, barre de son Dolby Atmos, assistant vocal et connectivité Wi-Fi 6.

Cette déco est fabriquée par la société Sagemcom, comme la précédente, mais augmente la résolution maximale jusqu’à 4K et intègre le support HDR. Pour cela, une bande passante plus élevée est requise et cette déco utilise Wi-Fi 6, en plus de l’option LAN RJ45 filaire.

Le son est fourni par Bang & Olufsen qui a développé une solution avec un subwoofer et trois enceintes directionnelles permettant le support Dolby Atmos. Il est également compatible avec les appareils Bluetooth pour être utilisé comme haut-parleur.

Afin d’être contrôlé par la voix, il intègre quatre micros dans la partie haute et c’est Átika, l’assistant homonyme que l’on a vu sur son enceinte, qui se charge d’exécuter les commandes vocales reçues comme changer de canal, se déplacer en jouant ou consultation de programmation. Pour le reste des fonctions, il continue de répondre à l’assistant Alexa d’Amazon.

Il y a aussi commutateur physique au sommet pour le faire taire au cas où nous serions jaloux de notre vie privée.

Cet appareil dispose d’une connexion physique RJ45, HDMI et d’un port USB pour disques durs et clés USB, d’un bouton de réinitialisation et d’une prise d’antenne coaxiale.

Vodafone TV 4K Pro, prix et disponibilité

La nouvelle déco sera disponible du 26 juillet, c’est-à-dire la dernière semaine de juillet 2021. Nous parlons d’un appareil qui permet de résoudre de nombreux scrutins sans avoir besoin d’avoir 3 ou quatre appareils indépendants.

Le prix sera, au format loyer mensuel de 5 euros au lieu des 3 euros que coûte la déco 4K actuelle offrant tous ces extras de son et de prise en charge HDR.