Vodafone vendra aux enchères le premier SMS « Joyeux Noël » au monde en tant que NFT

Le fournisseur de services de réseau de télécommunications de téléphonie mobile Vodafone entre dans l’écosystème des jetons non fongibles (NFT) en mettant aux enchères le premier service de messages courts (SMS) au monde, qui se lit comme suit : « Joyeux Noël ».

L’agence de presse roumaine Ziarul Financiar a rapporté que le premier SMS a été envoyé il y a environ 29 ans, le 3 décembre 1992. Il sera mis en vente le 21 décembre à la maison de vente aux enchères Aguttes en France.

Le SMS de 15 caractères sera vendu comme une pièce autonome qui a marqué l’une des innovations les plus importantes au monde et sept ans après que ce premier message a été livré à l’employé de Vodafone Richard Jarvis lors de la fête de Noël de l’entreprise, le SMS s’est étendu à d’autres réseaux au-delà. le réseau Vodafone.

L’acheteur retenu peut effectuer des paiements en utilisant Ethereum (ETH) et accéder à une réplique détaillée et unique du protocole de communication d’origine qui a envoyé le premier SMS au monde. Selon le rapport, le produit de la vente aux enchères sera reversé au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), un geste qui vise à soutenir les personnes déplacées de force.

La croissance des NFT au cours de la dernière année a surpris beaucoup en termes de nombre et de marques mondiales qui s’aventurent maintenant dans l’espace. Alors que la vente NFT la plus chère à ce jour reste le collage « Everydays: The First 5000 Days » de Beeple, qui s’est vendu 69,3 millions de dollars en ETH, plusieurs pièces autonomes coûteuses ont été vendues l’année dernière.

Une tendance courante dans l’espace est le lancement de collections NFT avec le Bored Ape Yacht Club (BAYC), sans doute le plus emblématique à avoir été introduit dans l’espace cette année. Au-delà du battage médiatique que les NFT ont accumulé ces derniers temps, de nombreux partisans de cette nouvelle technologie estiment que les cas d’utilisation restent à déchiffrer et expriment leur optimisme pour l’avenir de la technologie.

Source de l’image : Shutterstock