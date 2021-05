Vogg de Decapitated: jouer avec Machine Head était “ l’une des meilleures expériences de vie que j’ai eues ”

Guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) a parlé à la télévision finlandaise Kaaos de son ajout à TÊTE DE LA MACHINEla programmation de la tournée avant le lancement du groupe “Brûle mes yeux” Tournée du 25e anniversaire fin 2019. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était une expérience énorme. Il s’est passé tellement de choses. C’était une grosse surprise pour moi, parce que je n’avais pas prévu ça, jouer [with MACHINE HEAD]. C’est arrivé un peu accidentellement.

“En 2019, lorsque nous avons commencé les festivals d’été avec DÉCAPITÉ, J’ai envoyé un e-mail à [MACHINE HEAD frontman] Robb Flynn à propos de félicitations, car j’ai entendu parler du prochain «Brûle mes yeux» “, a-t-il expliqué.” Parce que je suis toujours un grand fan du premier album, je voulais juste partager mon bonheur à ce sujet avec Robb. Alors je lui ai envoyé un message. Et il a répondu en disant: «Merci, mec. Et «Peut-être que vous pouvez jouer avec nous une chanson en tant qu’invité à Varsovie», parce qu’ils ont prévu un concert à Varsovie. Nous avons donc commencé à parler. Et puis c’est devenu une discussion sérieuse sur le guitariste qu’ils recherchaient, et j’envoyais ma proposition pour que je puisse peut-être aider avec ça. Alors j’ai fait une audition. Ils m’ont envoyé des demandes de chansons pour l’audition, alors je l’ai fait. Et en quelques jours, je suis devenu un nouveau guitariste de TÊTE DE LA MACHINE. C’était vraiment rapide. Parce que je n’ai pas entendu dire qu’ils cherchaient un guitariste. j’ai entendu parler Phil Demmel, les problèmes avec Phil et le reste des gars; ils ont quitté le groupe avant. Mais je pensais que le «Brûle mes yeux» la tournée anniversaire n’était que le «Brûle mes yeux» line up, et puis j’ai découvert que c’est aussi une deuxième line-up à jouer [the other] Chansons. Donc, c’était cool. C’était [such] un choc positif pour moi. “

Vogg a poursuivi en disant qu’il était “tellement heureux” d’avoir fait partie de la “Brûle mes yeux” tournée anniversaire “parce que je suis un grand fan de TÊTE DE LA MACHINE Depuis que j’étais un enfant. Et d’avoir l’opportunité de les accompagner en tant que guitariste en tournée qui célèbre ma préférée [MACHINE HEAD] album, qui est probablement l’un de mes [favorite] dix albums jamais, c’était incroyable “, a-t-il dit.” Et ce fut une expérience formidable pour moi de voir un très grand groupe en tournée et de voir le processus de pré-production et de voyager avec toute cette énorme équipe et quelques bus et camions et tout cet équipement. C’était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Même [though] Je suis un musicien expérimenté, j’ai eu une grande leçon de ces gars et de l’équipe. C’était une super expérience. C’était une sensation formidable d’être sur scène devant des milliers de personnes chaque soir. Et puis, après avoir terminé mon set, qui comprend les meilleures chansons de TÊTE DE LA MACHINE – cela prend deux heures – puis je vais changer de vêtements et revenir sur le côté de la scène pour voir «Brûle mes yeux», l’album entier, joué par la programmation originale. C’était incroyable. Je dois dire que c’était l’une des meilleures expériences de vie que j’ai vécues. “

De retour en novembre 2019, Flynn a dit à la France LOURD1 cette VoggL’audition de MACHINE HEAD “m’a vraiment époustouflé – c’était tellement serré et vraiment précis. [a recording of] «Imperium» comme sa première chanson juste comme un test. Nous avons toujours demandé à tous les mecs de faire un test sonore, juste pour s’assurer que les niveaux sont bons et tout. J’étais, comme, ‘Oh mon Dieu! Ce mec joue «Imperium» mieux que je ne peux en ce moment. [Laughs] C’était fou. Et nous avons fini par parler. Un gars super sympa. “

Chaque émission sur TÊTE DE LA MACHINEde “Brûle mes yeux” La tournée du 25e anniversaire a été décrite dans un communiqué de presse comme «une extravagance musicale de trois heures», composée de deux parties: la première comportait une batterie de TÊTE DE LA MACHINEles classiques modernes, tels que “Imperium”, “Halo” et “Maintenant nous mourons”, avec Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés Kiełtyka et batteur Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST). Partie deux en vedette “Brûle mes yeux” joué dans son intégralité pour la toute première fois, avec le batteur original Chris Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à.

Kontos la gauche TÊTE DE LA MACHINE avant la sortie du deuxième album du groupe, 1997 “Plus les choses changent”, et a été remplacé par Dave McClain.

Mader contribué à deux TÊTE DE LA MACHINE albums, les mentionnés ci-dessus “Brûle mes yeux” et “Plus les choses changent”, avant de quitter le groupe et d’être remplacé par Ahrue Lustre et, plus tard, Phil Demmel.

McClain et Demmel les deux à gauche TÊTE DE LA MACHINE en octobre 2018.



