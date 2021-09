Vogue Paris fête ses 100 ans et dévoile les détails de son histoire compliquée

Le magazine Vogue Paris Elle a déjà cent ans et la capitale de la mode lui consacre une exposition avec un an de retard à cause du covid, un hommage qui dévoile les tenants et aboutissants de sa relation complexe avec sa sœur aînée américaine.

Vogue Paris a été lancé en 1920 par Condé Nast, le magnat new-yorkais qui, dans les décennies suivantes, donnera son nom à tout un empire médiatique, avec des titres tels que New Yorker ou Vanity Fair.

Mais au départ, le magazine dans son édition française n’était qu’un modeste appendice de la maison mère, Vogue en somme, le guide incontournable des femmes de la gentry américaine depuis 1909.

Au début c’était vraiment ce qu’on appellerait une traduction du Vogue américain », explique Sylvie Lécallier, la commissaire de l’exposition qui s’ouvre samedi au Palais Galliera à Paris, récemment remodelé.

Mais la France avait sa propre élite et Paris se sentait, avec ses propres arguments, la capitale culturelle du monde. La direction du magazine est heureuse d’accepter l’argent et les techniques d’impression modernes d’outre-Atlantique.

Mais en matière de mode et d’art, l’intelligentsia parisienne a ses propres critères.

En 1929 naît l’idée de devenir autonome, de se donner une identité vraiment parisienne », explique Lécallier.

C’est l’époque de l’avant-garde artistique, de Coco Chanel, du photographe Man Ray et de tout un bohème parisien “complètement à l’opposé du bureau de New York”, ajoute-t-il.

Vogue donne le ton dans le monde de la mode à New Yorkk, à Londres (où il parut en 1916) et à Paris. Une version cubaine éphémère, Vogue Havana, est même née entre 1918 et 1923.

Mais c’est entre New York et Paris que le pouls se bat. Et la correspondance, exposée pour la première fois au grand public à Paris, ne cache pas les petites querelles.

Ce sont “des lettres, des mémos qui racontent ces différences sur la manière de créer le magazine, mais en même temps sont très stimulants pour tout le monde”, précise le commissaire de l’exposition.

A la tête de Vogue USA se trouve une femme au génie déterminé et aux goûts victoriens, Edna Woolman Chase.

– “Rien n’est compris” –

Son ton est aigre. “

Ce que vous faites n’est pas bien, rien n’est compris. Sur les photos extérieures, on ne distingue rien », explique avec humour le conservateur Lécallier, résumant les batailles de style.

Toute l’histoire de Vogue, sur 100 ans, est une histoire de rebondissements, de moyens de gagner en autonomie, puis de revenir au giron du groupe new-yorkais Condé Nast », ajoute-t-il.

Ce n’est pas conflictuel », précise Lécallier. Côté américain, un esprit pratique et commercial. Côté parisien, rébellion et fantaisie. Mais une passion partagée : la mode. Paris comme lieu d’expérimentation, pour essayer de trouver de nouveaux photographes. Parce qu’à New York, il n’y en a pas. Ils ont besoin de nouveaux talents, et dans les années 1930, c’est à Paris que les choses bougent », précise le conservateur.

Les éditeurs français successifs, comme Michel de Brunhoff et Edmonde Charles-Roux, devront “traiter” avec Woolman Chase jusqu’en 1954, année où la dame prend sa retraite.

Ce n’était pas que des combats. C’est Vogue aux États-Unis qui a soutenu le magazine français lors de l’occupation allemande de Paris en 1940.

Pendant cinq ans, Vogue Paris n’a pas été publié en raison du refus des autorités nazies. Ce qui a sauvé le magazine de l’humiliation collaborationniste qui a affecté les autres publications.

Puis la tension est revenue, entre une direction déterminée à défendre les valeurs de la haute couture française, contre le « prêt-à-porter » version américaine.

C’est une tension continue, qui à ce jour n’a pas pris fin. Vogue est actuellement sous les rênes d’une autre légende de la mode, la britannico-américaine Anna Wintour, également de fer de réputation.

Mais ces discussions stylistiques ont porté leurs fruits pendant des décennies, au point que Vogue a dicté à de nombreux observateurs l’orientation de la mode à travers le monde.

