Voice AI: satisfaire les clients

Alors que le monde passe lentement de la gestion de crise de Covid-19 à la reprise et à la réouverture des économies, le verrouillage a eu un impact profond sur la façon dont nous vivons. De la façon dont les clients achètent aux facteurs qui régissent les décisions d’achat, les demandes des clients se sont multipliées et les organisations sont sous la pression. Les organisations s’adaptent pour s’adapter aux nouveaux modèles d’achat, réexaminant la manière dont les biens et services sont produits, distribués et commercialisés. Les banques ne font pas exception.

Les clients recherchent avec impatience des réponses et des conseils sur la façon de gérer leurs placements, leurs comptes d’épargne, leur retraite, leurs fonds, leurs dettes et plus encore en période d’incertitude. Les banques sont en concurrence pour accroître l’acquisition de clients et fournir un service client de qualité supérieure. Cela a conduit à une augmentation des volumes d’appels dans les centres de contact clients, augmentant les attentes pour une résolution de premier appel meilleure et plus rapide. Cela a conduit à plusieurs nouveaux problèmes, sans parler de la pression croissante dans les centres de contact en raison de la faible capacité d’appel des agents. L’automatisation du centre de contact client a tenté de résoudre la plupart des problèmes, mais certains persistent.

La personnalisation devient un facteur clé qui peut différencier une banque d’une autre. De plus, les clients sont désormais conscients de la personnalisation et l’exigent de leurs prestataires. Selon une étude d’Accenture, les clients commerciaux et particuliers se souviendront longtemps de la manière dont ils sont traités au cours des six à 12 prochains mois.

Voice AI ouvre la voie à l’amélioration de cette expérience. L’IA vocale déployée dans les centres de contact client peut créer des expériences personnalisées pour les clients et en même temps aider à réduire les coûts d’exploitation du centre de contact. Selon la recherche Autonomous Next, les économies de coûts potentielles globales pour les banques grâce aux applications d’IA sont estimées à 447 milliards de dollars d’ici 2023.

Les plates-formes Voice AI peuvent être utilisées pour créer des profils clients pendant les interactions, qui peuvent ensuite être utilisés dans les conversations pour moduler la personnalité, la langue et les attributs de l’agent virtuel en fonction des préférences des clients individuels. La plate-forme d’IA vocale peut garantir que les clients reçoivent une aide personnalisée pour les requêtes liées au compte, les demandes de prêt ou les opportunités d’investissement en fonction de la récupération des informations client à partir de bases de données et des interactions et services précédents dont le client avait bénéficié. Pour les promotions sortantes et les offres utilisant l’IA vocale, les clients ne recevront que des informations pertinentes et ne se retrouveront pas avec du spam non pertinent.

Grâce aux fonctionnalités de personnalisation, les services bancaires peuvent utiliser l’IA vocale pour

Améliorez l’interaction IVR: au lieu de naviguer à travers plusieurs menus et la signalisation multifréquence bicolore, les utilisateurs peuvent simplement parler au robot vocal et résoudre rapidement leurs problèmes

Amélioration des ventes: acquisition de nouveaux clients / opportunités de vente croisée ou de vente incitative / promotions et récompenses Recevez des informations relatives au compte telles que les demandes de solde, l’historique des transactions, la limite de la carte, la date de paiement des factures, etc. pour les clients, l’appel de bienvenue et l’activation du compte, les demandes et les requêtes des clients comme la copie de facture, les relevés, le localisateur de succursale, etc., l’état de la demande de carte / de prêt, la collecte de documents / KYC. Offrir des expériences de service personnalisées augmentera la satisfaction de la clientèle et permettra aux banques d’avoir un avantage sur leurs concurrents. Voice AI permettra aux banques non seulement d’améliorer les opérations de leur centre de contact, mais également d’offrir un meilleur service client à des coûts opérationnels réduits. Offrir une expérience client améliorée est roi dans la nouvelle normalité.

