Voice Of Cards : The Isle Dragon Roars ajoute un mode « Haute vitesse »

Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air en raison de campagnes promotionnelles plutôt discrètes, Square Enix a publié quelques RPG intrigants sur le Switch eShop au cours des deux derniers mois. L’un d’eux était Voice of Cards : The Isle Dragon Roars, qui adopte une présentation centrée sur les cartes et offre une expérience rapide mais intrigante. Nous lui avons donné une recommandation dans notre examen.

Bien que ce ne soit certainement pas le RPG le plus long, Square Enix a confirmé que la dernière mise à jour ajoute un mode « Haute vitesse ». Curieusement, les messages de suivi soulignent que cela pourrait potentiellement conduire à une instabilité, il est donc possible que vous deviez revenir à une vitesse «normale» si des problèmes surviennent.

À haute vitesse, le maître du jeu fera de son mieux pour passer les cartes le plus rapidement possible (bien que certaines cartes ne puissent pas être précipitées). #VoiceOfCards [2/4]– Square Enix (@SquareEnix) 21 décembre 2021

Vous pouvez également changer la vitesse en appuyant sur le bouton ou la touche attribué et en le maintenant enfoncé. Veuillez vérifier à quel bouton ou à quelle touche il est affecté dans le jeu. Cette mise à jour ne sera pas appliquée à « Voice of Cards : The Isle Dragon Roars Demo ». #VoiceOfCards [4/4]– Square Enix (@SquareEnix) 21 décembre 2021

Néanmoins, si vous cherchez à accélérer les rencontres ou à vous débrouiller, c’est une bonne option ; le jeu est également à 20% de réduction en ce moment sur l’eShop si vous envisagez de l’acheter.