Voice Of Cards: The Isle Dragon Roars Review – Cards Against Humanity

Yoko Taro est un cinglé. Ne vous contentez pas de me croire sur parole – l’homme lui-même l’a dit avec des présentations de développement de jeux sur la création de « jeux étranges pour des gens étranges » – et il y a un certain niveau de subversion et de terreur existentielle qui imprègne tout ce qu’il touche. C’est certainement le cas de Voice of Cards : The Isle Dragon Roars, un jeu un peu surprenant à réaliser après le succès retentissant qu’était Nier : Automata. Mais c’est Yoko Taro, et ce choix est en soi une subversion. Voice of Cards: The Isle Dragon Roars reprend le style caractéristique du scénariste-réalisateur et l’adapte pour un jeu de rôle qui conserve juste assez d’éléments de jeu de rôle classiques pour le garder accessible.

Taro est répertorié en tant que directeur créatif dans les crédits de Voice of Cards, et bien qu’il ne soit pas en fait répertorié en tant que directeur du jeu – suggérant qu’il a peut-être adopté une approche moins pratique de sa création – ses rythmes narratifs et son style visuel sont certainement avoir son influence sur eux. Vous incarnez un aventurier en herbe rejoint par un groupe hétéroclite de héros potentiels dans l’espoir de tuer un dragon dangereux, battez un groupe de nobles coincés cherchant à trouver le dragon en premier et obtenez une récompense substantielle de la reine locale. La police du texte semble être la même que dans la série Nier, et Keiichi Okabe, collaborateur de longue date de Taro, est revenu pour composer sa musique, ce qui est tellement Nier-y que vous penseriez que Voice of Cards était une nouvelle entrée surprise dans la série (c’est ‘t, mais j’ai continué à attendre la révélation). Le DLC Nier music que vous pouvez acheter est presque redondant, compte tenu de sa similitude avec ce qui est inclus dans la version standard.

Comme vous pouvez le déduire du nom du jeu, vous effectuerez vos tâches entièrement à l’aide de cartes. Chaque élément de Voice of Cards est représenté par une carte séparée, du terrain aux personnages et même au menu. Il peut parfois être un peu contre-intuitif de s’engager si complètement dans ce système, mais il y a aussi un charme unique qui serait perdu dans un RPG plus traditionnellement structuré. Au fur et à mesure que vous vous déplacez à travers le monde, les cartes se retournent, révélant parfois des impasses ou initiant une bataille, et vos personnages utilisent – vous l’avez deviné – l’une des rares cartes d’un système de combat qui semble avoir pris la même influence de Yu -Gi-Oh et Hearthstone. Certains ennemis ont des faiblesses, dont vous devrez vous souvenir, et certaines de vos attaques peuvent les affecter avec des effets de statut comme le gel, le poison ou la paralysie.

Les batailles sont suffisamment rares pour ne pas user leur accueil, et un mécanisme de « saut » vous permet de vous déplacer rapidement entre les zones que vous avez déjà visitées, ce qui réduit à son tour les rencontres aléatoires que vous êtes obligé de subir. En fait, vous avez presque l’impression d’avoir trop d’aide pour votre voyage ; à part quelques instants plus tard dans le jeu, Voice of Cards est remarquablement facile, avec très peu d’ennemis constituant une réelle menace. Le statut de « gel » peut être appliqué à presque tous les ennemis du jeu, les rendant incapables d’attaquer plusieurs tours à la fois et sans limite de fréquence à laquelle il peut être réappliqué. J’ai lancé un jeu sur écran une seule fois, et bien qu’un jeu axé sur l’histoire comme celui-ci bénéficie rarement d’une difficulté élevée, avoir un peu plus de défi n’aurait pas fait de mal.

Chaque fil d’histoire donne l’impression qu’il est là pour une raison, avec quelque chose de sombre ou… d’inhabituel servant l’histoire plutôt que d’être là pour simplement vous choquer.

La structure basée sur les cartes joue également dans une grande partie de l’humour de Voice of Cards, qui est très présent. C’est peut-être le jeu le plus drôle auquel Taro ait jamais participé, malgré les thèmes mélancoliques. Les personnages « s’inclinant » en tournant leurs cartes à un angle de 45 degrés m’ont fait rire plusieurs fois. Une excellente traduction du dialogue et des noms des personnages – un héros buff est littéralement appelé « swole » – lui donne une sensation distincte des tropes génériques « les héros combattent le dragon » qu’il essaie clairement d’éviter. Même le maître du jeu, la « voix des cartes » littérale, s’amuse, prononçant mal à un moment donné un nom difficile et devant réessayer.

Le combat au tour par tour et l’esthétique simple font de Voice of Cards un excellent choix pour le jeu portable sur Nintendo Switch, en particulier parce qu’il utilise un système de sauvegarde qui utilise à la fois des emplacements de sauvegarde manuelle et automatique. Le texte est sensiblement plus difficile à lire lors de la lecture sur l’écran de l’ordinateur de poche, cependant, et sans différence visuelle majeure sur la version OLED, je me suis retrouvé principalement à rester en mode ancré.

Pourquoi as-tu choisi cette coupe de cheveux ?

Galerie

Ayant joué aux deux jeux Nier – Automata reste mon jeu préféré de tous les temps – je m’attendais à des virages sombres et inattendus dans Voice of Cards. Ils l’ont certainement fait, en particulier avec les citadins qui semblaient quelque peu inoffensifs à première vue, mais j’ai également été surpris par la simplicité du jeu. Les jeux de Taro ne reposent pas sur les moments de deus ex machina et il utilise une technique d’écriture « à l’envers » pour s’assurer que toute fin finale est obtenue grâce aux battements de l’histoire précédente, mais cela aurait pu, et aurait probablement dû, être plus étrange. Pourtant, c’est un excellent premier jeu de Taro à jouer pour les nouveaux arrivants, vous plongeant dans l’esprit de l’un des créateurs les plus talentueux et inspirés de l’industrie. Chaque fil d’histoire donne l’impression qu’il est là pour une raison, avec quelque chose de sombre ou d’inhabituel servant l’histoire plutôt que d’être là pour simplement vous choquer.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est presque exactement ce que j’attendais d’un RPG basé sur des cartes dirigé par Yoko Taro. C’est avant tout un compliment, car il a quand même réussi à prendre des virages étranges et à conserver l’esthétique sombre et mélancolique de ses projets passés sans sacrifier l’humour. D’une manière ou d’une autre, la structure de toutes les cartes des jeux fonctionne en fait dans les limites d’un jeu de rôle traditionnel, et elle le fait avec si peu de graisse qu’elle ne dépasse jamais son accueil. Cela sacrifie également certains des moments les plus époustouflants que je veux dans un jeu de taro – ce que j’attends le plus de lui, c’est l’inattendu, et c’est pourquoi Nier: Automata 2 est une si mauvaise idée. Mais ne pas remplir mes yeux de larmes en contemplant la nature de mon existence et la nécessité d’espérer une seconde fois, ce n’est pas vraiment frapper sur trois longueurs.