Voici 10 livres à lire à cette période de l’année

Bonnes lectures à cette période de l’année.

Voici les 10 livres à lire en octobre 2021 –

1. Myla Insurrection par Arjun Rao

Malaika Menon, ou Agent Myla comme on l’appelle dans son monde d’opérations secrètes, est une opératrice des forces spéciales hautement décorée. Formée par la division d’élite des opérations secrètes de l’armée indienne, la D-Squad, elle est une vétéran de nombreuses missions d’infiltration, de recherche et de destruction et d’assassinat contre les ennemis de l’Inde. Lors d’une mission au Pakistan, elle est rappelée chez elle à Calicut au Kerala pour enterrer sa famille, qui ont tous été assassinés. Brutalement. Frappée de chagrin, elle accomplit leurs derniers sacrements puis, incapable d’accepter ce qui semble être un homicide accidentel, elle décide de se pencher sur l’affaire. Très vite, elle se rend compte qu’il y a beaucoup plus dans la situation qu’il n’y paraît.

2. Panchaali, la princesse de la paix de Saniya Inamdar

Ma voix me semblait étrange, comme ma décision semblerait étrange aux autres. «Oh mes chers amis réunis, moi princesse Draupadi en tout respect, obéissez à ne pas épouser les cinq illustres frères ! J’accepte d’épouser le prince Arjuna qui a gagné mon Swayamwara ou je n’épouserai personne ! Il y aura une guerre mais la princesse Panchaali n’y participera pas ! Née en tant que femme mais sans expérience d’être humain ou féminin, la protagoniste du livre se trouve dans une lutte constante, une quête pour comprendre et être comprise. L’histoire est témoin de l’émergence de la naïve Draupadi dans un monde complexe, complexe en raison de son mélange soudain avec le nouvel élément terrestre, un puzzle en raison de la nouveauté de sa matrice, de la soudaineté de sa naissance et alors qu’elle essaie de comprendre le sens de sa naissance et sa vie, elle trouve un ami.

3. Me ki Gai d’Atul Khekade

Me Ki Gai d’Atul Khekade est un livre sur le voyage d’un homme à la découverte de lui-même, de son amour, de son bonheur et de la façon de réussir tout en travaillant pour quelqu’un que vous aimez vraiment et qui vous passionne. Nous voyons le concept d’IKIGAI dans ce livre. Le livre s’inspire de ce beau concept japonais d’avoir une direction ou un but dans la vie, qui rend sa vie utile et vers laquelle un individu prend des actions spontanées et volontaires lui donnant satisfaction et un sens à la vie. Nous voyons l’histoire du protagoniste principal Parth, qui cherche à démarrer sa carrière et à construire un meilleur style de vie pour lui-même et sa famille. Nous voyons, il est désespérément amoureux de son ami de collège, Ashwini. Mais être avec elle n’est pas dans ses étoiles. Ensuite, nous voyons Prabhudas, qui entre dans la vie de Parth en tant qu’ange et le guide tout au long du livre pour l’aider à trouver son but dans la vie.

4. Nouveau départ de Mainak Dhar

Vous étudiez à l’université ou dans une école de commerce et vous vous demandez ce qu’il faut pour décrocher l’emploi de vos rêves ? Au début de votre carrière et vous vous demandez comment vous préparer au succès ? Vous vous sentez mal après quelques années de travail et vous vous demandez comment trouver une opportunité qui vous correspond le mieux ?

Si vous vous retrouvez à répondre à l’une de ces questions, ce livre est fait pour vous. Brand New Start vous apprend qu’une grande partie du succès au début de votre carrière dépend de la façon dont vous comprenez, articulez et présentez la marque la plus importante sur laquelle vous pouvez travailler. Combinant la sagesse et l’expérience d’un PDG acquise pendant plus de deux décennies et demie dans le monde de l’entreprise avec la narration accessible et engageante d’un romancier à succès, Brand New Start est un livre unique.

5. Juste sous ton nez par R. Giridharan

Right Under Your Nose est un thriller policier et policier. C’est le premier livre où une paire de détectives, un homme et une femme détective sont également bons et travaillent comme des partenaires égaux. Vijay, le protagoniste masculin principal, un officier de police a des rivaux dans la police à affronter avec un génie des assassinés qui utilise de nouvelles méthodes et ne laisse aucune preuve. Padmini, une journaliste indépendante, est la principale protagoniste féminine. Alors que les deux traquent le criminel insaisissable, ils tombent amoureux.

6. Ma meilleure moitié pour toujours par Arushi Vats

Depuis qu’elle a eu une crise de panique, Malvika n’a jamais été la même vieille fille joyeuse, mais désemparée dans la vie. Sa vie tournait autrefois autour de son frère qui devint plus tard un souvenir du passé. Avec une famille dysfonctionnelle et pleurant la perte de son frère, Malvika décide de commencer un nouveau chapitre de sa vie en franchissant les portes de l’université, sans savoir quel sort l’attend. Un coup d’œil à Rahul le premier jour et elle ressent quelque chose de mystérieux. Le Rahul intelligent et confiant la regarde et il lui semble qu’ils sont des âmes sœurs, attendant d’avoir leur vie empêtrée dans un amour inconditionnel.

7. Quelle école ne vous apprend pas par Nihit Mohan

Que dois-je faire? Qui suis je? Quel est mon but dans ce royaume des mortels ?

Tout en vivant dans un monde en constante évolution entouré de nos emplois, de nos familles et de nos relations, ces profondes questions de l’humanité nécessitent une réflexion et une introspection approfondies. En effet, ce livre propose une dizaine d’excellentes façons de gérer l’entropie du monde, tout en poursuivant un objectif.

Ce livre contient des conversations, des anecdotes et des expériences de mes mentors et gourous, qui m’ont aidé dans de multiples facettes de ma vie à surmonter les vicissitudes du monde. Sans leurs pensées nourricières, cela aurait été insupportable et aurait certainement conduit à des problèmes de performance et de confiance. Ce livre englobe un apprentissage inférentiel basé sur des expériences personnelles et de multiples interactions avec mes mentors, gourous, amis, famille et collègues.

8. Gouttes de pluie et chenilles par Anuradha Prasad

Traiter des leçons pour la première fois n’est pas une tâche facile, car elles peuvent apporter des larmes, de la joie, de l’inspiration, dans des proportions impensables pour l’esprit et le cœur humains ! Toujours! Nous apprenons et avançons comme ces chenilles qui ont été asservies pendant toute une saison mais ont pu se transformer en beaux papillons lors des pluies tropicales. Les deux représentent des changements – ÉNORMES et PERMANENTS ! Parfois, nous nous inspirons de nulle part. Parfois de la part de la personne ou de quelqu’un le moins attendu, nous aurions pu mépriser toute notre vie ! Toujours! Nous apprenons et avançons… Sont-ils des héros de tous les jours, ces personnes dont les noms sont gravés en mots d’or dans les pages d’histoire ? Ou comme vous et moi, qui venons de montrer l’exemple par leurs actes de bonté aléatoires ? Ou ceux qui simplement en se rendant à une force puissante appelée destin ? Six émotions humaines et six histoires pour vous faire réfléchir si vous étiez ce HÉROS !

9. Le feu croisé de l’amour par Dhiren Tiwari

Après dix longues années, un Amaan dans la vingtaine revient à contrecœur dans son royaume autrefois prospère et désormais désolé, Attanooga, pour réaliser le dernier souhait de sa mère d’un enterrement dans sa ville natale. Saira est journaliste, mais son travail depuis cinq ans est le même : un bel appât pour exposer des personnes célèbres aux habitudes démentes. Étrangement, ses souvenirs du passé lui reviennent comme un casse-tête désordonné – qu’il s’agisse de sa mère dont elle est séparée, de sa seule vraie haine ou du cœur brisé à cause de sa rupture avec Amaan il y a des années. Piégée dans une ambition défaillante et des relations marécageuses, Saira a une rare chance de ressusciter les deux. Déterminée à mettre de l’ordre dans sa carrière et sa vie à tout prix, sa tromperie intrigante mettrait-elle fin à sa misère ou l’engouffrerait-elle dans un gouffre où les lignes entre le sang et les rêves ne sont pas dignes de confiance.

10. Le secret dans mon sang par Akanksha Agarwal

Le secret dans mon sang est un réseau d’émotions exprimées par une femme à travers son être qui est analogue à la vie. Les entretiens récitent l’état torride complexe qui marque le voyage tumultueux d’une fille à une femme. Chaque mot incarne le sentiment indéfini de l’amour. La poétesse tisse l’alchimie du sang et de l’amour qu’il faut compter, l’un sans signification sans l’autre. Les poèmes dépeignent la ferveur et la rhapsodie entre un homme et une femme avec une caractérisation vivante. Akanksha rend une vignette qui illustre les aspirations implicites, la joie et l’extase de la passion et de l’amour. Le livre est réparti en trois parties – Ovulating in Emotions 2. Bleeding in Love 3. Fertile to Fly

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.