Voici 10 offres incroyables sur les écouteurs sans fil dont vous n’avez jamais entendu parler

Nous avons rassemblé les meilleures offres d’écouteurs sans fil Prime Day des principaux fabricants audio, notamment Sony, Samsung, Jabra, Apple, Anker et autres. Bien qu’il existe de nombreuses offres intéressantes dans cette liste, il existe actuellement des centaines d’autres offres en direct sur Amazon.

Dans cet article, nous allons donc mettre en évidence des marques dont vous n’avez peut-être pas entendu parler. L’un des avantages d’acheter des écouteurs à un nouveau venu est la valeur ; comme vous ne payez pas pour le nom de la marque, ces produits ont tendance à saper les gros joueurs d’un montant décent. Cela dit, vous obtiendrez toujours une qualité de construction décente et un son exceptionnel parmi les choix énumérés ci-dessous.

Offres d’écouteurs Prime Day à moins de 30 $

Nous sommes à un point où les écouteurs sans fil sont tout aussi abordables que les options filaires d’il y a quelques années à peine. Vous n’avez pas à débourser plus de 30 $ pour mettre la main sur une paire d’écouteurs sans fil qui offrent une qualité sonore décente, des commandes gestuelles, une connectivité Bluetooth 5.0 et une autonomie de la batterie toute la journée.

Donc, sans plus tarder, ce sont les meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez obtenir pour moins de 30 $ pour Prime Day.

Écouteurs sans fil TOZO T10 | 60% de réduction sur Amazon



TOZO n’est pas une marque que vous connaissez bien, mais ces écouteurs sans fil d’entrée de gamme ont beaucoup à offrir. Ils ont une conception légère, se couplent via Bluetooth 5.0, offrent une résistance à l’eau IPX8, durent plus de six heures avec une charge complète et ont même une charge sans fil. Avec plus de 225 000 avis et une note de 4,5 sur 5, ce sont les écouteurs sans fil économiques définitifs.

24 $ sur Amazon

Tour de cou sans fil TECNO B1 | 37% de réduction sur Amazon



TECNO fabrique des téléphones destinés aux marchés asiatiques et africains, et vend des écouteurs aux États-Unis. Ces écouteurs ont un design décent, se connectent via Bluetooth 5.0, un grand pilote de 13,6 mm qui devrait offrir un son exceptionnel, une télécommande en ligne, un ajustement sécurisé et IPX5 résistance à l’eau. Pour moins de 20 $, c’est une bonne affaire.

19 $ sur Amazon

Altec Lansing NanoPods | 38% de réduction sur Amazon



Altec Lansing est un fabricant bien connu, mais jusqu’à ce que je tombe sur cette liste, je ne savais pas qu’ils fabriquaient des écouteurs sans fil. Ces écouteurs ont un nouveau design, se couplent via Bluetooth 5.0, ont un indice IPX5 et durent quatre heures avec une charge complète. Ils sont également réputés pour offrir une isolation phonique décente, et pour ce qu’ils coûtent, vous obtenez une excellente affaire.

18 $ sur Amazon

Écouteurs sans fil BCMASTER BC-T03W | 35% de réduction sur Amazon



Oui, je n’ai pas entendu parler de BCMASTER non plus, mais ses écouteurs sans fil ressemblent beaucoup aux OnePlus Buds Z. Ces écouteurs se connectent via Bluetooth 5.0, ont une autonomie de quatre heures, un indice IPX5 et des commandes gestuelles le long de la tige. Comme la plupart des écouteurs économiques, ils sont limités aux codecs SBC/AAC, mais avec 875 notes et un score de 4,5, ils constituent une recommandation solide.

16 $ sur Amazon

Écouteurs sans fil Vipcall MBits S | 40% de réduction sur Amazon



Je voulais trouver l’option la plus abordable dans cette catégorie, et ce sont peut-être celles-là. Les MBits S ont une conception légère, une connectivité Blutetooth 5.0, fonctionnent en mode mono, une résistance à l’eau IPX8 et une autonomie de six heures. Ils ont fait leurs débuts sur Amazon il y a un peu moins d’un mois et ont 14 notes avec un score de 4,5. Pour ce que vous payez ici, vous pouvez aussi tenter votre chance et voir comment cela se passe.

11 $ sur Amazon

Offres d’écouteurs Prime Day à moins de 50 $

Le segment des moins de 50 $ atteint le point idéal en termes de valeur. La plupart des écouteurs de cette catégorie offrent une qualité sonore comparable à celle des principales marques audio, et le meilleur, c’est que vous n’avez pas à payer un supplément.

Édificateur TWS1 PRO | 20% de réduction sur Amazon



Edifier est principalement connu pour ses haut-parleurs de bibliothèque, mais il fabrique également des écouteurs sans fil. Le TWS1 Pro est doté de la dernière norme Bluetooth 5.2, dure 12 heures étonnantes avec une charge complète, offre une résistance à la poussière et à l’eau IP65, des commandes gestuelles, un mode mono, une charge rapide et même le codec AptX HD. Que demander de plus dans cette catégorie ?

40 $ sur Amazon

Écouteurs sans fil Monster | 35% de réduction sur Amazon



Vous connaissez évidemment Monster pour ses câbles ridiculement coûteux, mais heureusement, les écouteurs sans fil de la marque sont abordables. Ces écouteurs clouent les bases : ils ont Bluetooth 5.0, un son riche en basses, une charge rapide qui vous offre deux heures de lecture avec une charge de 10 minutes, un indice IPX5 et un ajustement confortable.

39 $ sur Amazon

Écouteurs sans fil EarFun | 44% de réduction sur Amazon



Ces écouteurs se connectent également via Bluetooth 5.2, et ils sont vantés avec une excellente isolation phonique. Vous trouverez un profil sonore riche en basses, une conception légère, un mode à faible latence pour les jeux, un indice IPX5 et une autonomie de sept heures.

45 $ sur Amazon

Offres d’écouteurs Prime Day à moins de 100 $

La plupart des offres d’écouteurs sans fil de marques moins connues sont destinées au segment économique, mais vous trouverez également quelques excellentes options dans la catégorie 50 $ à 100 $. Ceux-ci proviennent de marques axées sur l’audio comme 1More et Edifier qui s’adressent aux utilisateurs passionnés, et l’accord Prime Day en fait une option encore plus attrayante.

1Plus de ComfoBuds | 26% de réduction sur Amazon



Les ComfoBuds de 1More ressemblent beaucoup aux AirPods Pro, et ils ont un long ensemble de fonctionnalités. Vous trouverez cinq niveaux d’isolation acoustique réglable, une matrice de 6 micros idéale pour les appels vidéo, une charge rapide, des pilotes de 13,4 mm pour une excellente qualité sonore et une autonomie de huit heures entre les charges.

70 $ sur Amazon

Edifier TWS NB2 Pro | 29% de réduction sur Amazon



Ces écouteurs Edifier ont un puissant ANC combiné à une conception IP54 résistante à la poussière et à l’eau, six modes sonores personnalisés et une pause/lecture automatique. La conception les distingue des autres, et ils durent sept heures avec une charge complète, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation toute la journée.

64 $ sur Amazon

