Voici 10 raisons pour lesquelles Jesse Lingard devrait quitter Man United et acheter une bonne affaire de la fenêtre de janvier

Il semble que Manchester United soit prêt à laisser Jesse Lingard quitter le club en janvier, cette fois de façon permanente.

Après son prêt productif à West Ham, il a raté une place à l’Euro et n’a fait qu’un seul départ (et cinq sous-apparitions) pour United cette saison.

Lingard a marqué à son retour à West Ham

C’est un énorme talent et il a besoin de temps de jeu pour s’assurer de ne pas manquer un autre tournoi majeur, avec la Coupe du monde qui se profile l’année prochaine.

Voici donc dix raisons pour lesquelles Lingard doit quitter Old Trafford cet été.

La prochaine fois qu’il marquera un brillant vainqueur du dernier souffle, comme il l’a fait en sortant du banc contre West Ham, il ne sera pas entraîné à organiser une célébration comme s’il était un concurrent de Strictly. Il n’aura pas à demander des assurances sur la régularité première action de l’équipe. Ce qui, avec l’équipe de United, c’est un peu comme demander une garantie de vie sur d’autres planètes. Il n’achètera plus jamais un verre au Bigg Market de Newcastle en tant que l’un des Geordie Galacticos de Frank Lampard. Gareth Southgate pourrait être enclin à le lancer contre nations dont le stade à domicile est un peu plus de la moitié de la taille des Forest Green Rovers de haut vol. Ce qui pour être juste pour Andorre, équivaut en fait à 5% de la population !

Lingard a eu du mal à saisir les opportunités cette saison À 28 ans, et en utilisant son coéquipier Cristiano Ronaldo comme jauge, il n’a que 10 ans de football de haut niveau devant lui. Ce qui signifie qu’en utilisant le même Ron-o-meter, il pourrait toujours revenir à Old Trafford pour quelques années de plus au début de la saison 2031/32. Donny Van De Beek ne lui enverra pas de SMS tous les jours pour lui demander quand ils vont tous les deux voir le nouveau film de James Bond ensemble ? Alternativement, vous pouvez maintenant ajouter l’application Oyster Card à votre téléphone pour faciliter encore plus vos déplacements dans les bus et les métros de Londres. Nous n’avons pas eu un très bon drame de transfert de dernière minute à Old Trafford depuis Dimitar Berbatov. Ils nous le doivent ! Est-ce que Jesse veut vraiment devenir le gars qui fait croire à Harry Kane qu’il vient de gagner Celebrity Bake Off ?

Lingard est de retour dans l’équipe d’Angleterre

