Voici 11 minutes de gameplay vierge de Forza Horizon 5 4K

11 août 2021 12:13 GMT

Forza Horizon 5 est l’un de ces jeux que les flux YouTube ne rendent pas justice.

Le dernier flux Forza Monthly nous a donné un aperçu de la carte complète de Forza Horizon 5, ainsi qu’un nouveau gameplay explorant certains des biomes du jeu.

Si vous êtes un spectateur régulier de ces flux, vous saurez que la compression de YouTube tue toute la beauté et la splendeur visuelle. Playground Games ne télécharge généralement pas de capture brute des images de meilleure qualité, ce qui finit par sous-estimer la qualité du jeu.

YouTuber Don Joewon Song, cependant, a réussi à mettre la main sur cet enregistrement brut du flux le plus récent, et ils l’ont publié en 4K sur leur chaîne – et cela a l’air glorieux.

Nous avons intégré la vidéo ci-dessous, et bien qu’elle ne présente aucune nouvelle séquence en dehors de ce qui a été diffusé en streaming, elle présente le jeu sous un meilleur jour.

Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S.

