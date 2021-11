Voici 3 actions à acheter qui augmentent en volume

Les cours des actions fluctuent au fil du temps. Les nouvelles, les récits, les sentiments changeants et les catalyseurs techniques contribuent tous au bruit du marché. Mais de temps en temps, un signal de bonne foi émerge qui exige l’attention des spectateurs. Plus que cela, il fait signe aux chercheurs de profit qu’il est maintenant temps d’agir. Dans mon scan quotidien, je suis tombé sur trois de ces actions à acheter.

Notamment, les signaux de prix haussiers dans le trio ci-dessous sont tous confirmés en volume. La lame de fond donne une légitimité aux offres des acheteurs.

N’oubliez pas que les acteurs du marché se divisent en deux groupes : les institutions et les particuliers. C’est le premier groupe qui mérite d’être observé. Ils ont les poches profondes, et c’est payant de parier avec eux, pas contre eux. Les pics de volume ou les sessions de volume supérieures à la moyenne suggèrent quand ces gros acheteurs entrent dans la mêlée.

Cela dit, voici trois actions chaudes qui voient des signaux de prix et de volume haussiers :

PorteDash (NYSE :TIRET)

Airbnb (NASDAQ :ABNB)

Shopify (NYSE :MAGASIN)

Regardons de plus près chaque graphique. Ensuite, je vais révéler mon commerce d’options préféré.

Actions à acheter : DoorDash (DASH)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les trois dernières sessions ont fait toute la différence pour DoorDash. Le cours de son action est en hausse de 26% pour les débutants, tirant les prix d’en dessous des moyennes mobiles de 50 jours et de 20 jours au-dessus d’eux. Le volume a explosé en cours de route, confirmant que les institutions s’entassaient. La force était suffisante pour pousser DASH au-delà de l’ancienne résistance à un nouveau plus haut historique de clôture.

Comme c’est souvent le cas lorsque les prix dépassent une résistance significative, les acheteurs ont afflué. Je soupçonne qu’un nombre modeste de vendeurs à découvert peuvent également capituler maintenant que le dernier plafond potentiel a été brisé.

La lecture ici est simple. Avec le stock DASH explosant à un nouveau record de volume, cela vaut la peine de parier avec des taureaux.

L’échange: Achetez l’écart d’achat haussier 240 $/260 $ de décembre pour 7,75 $.

Vous risquez 7,75 $ pour capturer 12,25 $ potentiellement.

Airbnb (ABNB)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Airbnb a dépassé les attentes en matière de bénéfices au cours de son dernier trimestre, enregistrant ses revenus et son bénéfice net les plus élevés jamais enregistrés. Le stock avait augmenté régulièrement avant le nombre mais est devenu parabolique par la suite. Airbnb s’est exceptionnellement bien remis de la pandémie sur le plan des fondamentaux, et le récent assouplissement des restrictions de voyage vers les États-Unis devrait encore augmenter ses résultats.

Comme c’est souvent le cas, les prises de bénéfices ont frappé après le bond initial après les bénéfices, mais un plus bas pivot s’est formé pour maintenir le nouvel élan en vie. Le rallye de + 6,5% d’aujourd’hui est une confirmation supplémentaire que les acheteurs en baisse sont prêts à soutenir la montée plus abrupte.

Je pense que les sommets proches de 220 $ agiront comme un aimant jusqu’à la fin de l’année. Achetez des spreads d’appels pour participer.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier de 210 $/220 $ de décembre pour 3,15 $

Vous risquez 3,15 $ pour gagner 6,85 $.

Actions à acheter : Shopify (SHOP)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Shopify complète le tour du chapeau d’aujourd’hui des actions à acheter. L’action SHOP est en hausse de 8,5% vendredi à midi. La force continue le renversement qui a commencé le mois dernier après le rapport sur les résultats trimestriels du chéri de la technologie. La tendance est à la hausse sur tous les horizons temporels et nous approchons rapidement de l’ancienne résistance proche de 1 650 $.

Compte tenu des multiples jours d’accumulation qui ont surgi au cours des dernières semaines, il vaut la peine de parier sur les acheteurs qui appuient l’avantage ici. Shopify récompense depuis longtemps les acheteurs en petits groupes, et je pense que cet épisode ne sera pas différent.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier de 1660$/1700$ de janvier pour 15,50$.

Vous risquez 15 $ pour gagner 25 $ si SHOP passe à 1700 $ à l’expiration.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !