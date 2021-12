Voici 3 façons de profiter de la douleur des actions de croissance

La réunion très attendue de la Réserve fédérale est arrivée cette semaine, et l’habituel accès de volatilité s’empare des marchés financiers. Au fur et à mesure que j’examine les conséquences, deux thèmes majeurs deviennent clairs. Premièrement, les actions à haut multiple et à forte croissance n’aiment pas le rythme plus rapide du tapering. Le spectre de trois hausses de taux l’année prochaine n’aide pas non plus leur cause. Deuxièmement, il y a une énorme rotation dans les zones défensives.

Les biens de consommation de base, les services publics, les soins de santé et les télécommunications ont pris leur envol jeudi, alors même que les grands indices du marché fondaient. Reste à savoir s’il s’agit du début d’un transfert de capitaux plus prolongé ou simplement d’un remaniement à court terme du jeu. Mais une chose est sûre. Les graphiques des prix des actions de croissance sont malmenés et meurtris.

Si vous pensez que la douleur persiste, il existe une myriade de façons de tirer profit des options. J’ai parcouru ma liste de surveillance et j’ai découvert les trois candidats suivants :

Fiducie Invesco QQQ Série 1 (NASDAQ :QQQ)

Adobe (NASDAQ :ADBE)

Salesforce.com (NYSE :CRM)

Cette semaine, ils ont tous eu du mal et ont subi une forte pression vendeuse à la suite de la Fed. Examinons donc de plus près chaque graphique et construisons un commerce pour en tirer profit.

Actions de croissance : Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Si vous voulez un parcours diversifié pour jouer la détérioration, pensez à la Nasdaq. Le secteur de la technologie héberge le who’s who des actions de croissance, ce qui en fait un bon indicateur pour parier contre le thème. La volatilité de cette semaine a été brutale et les prix craquent sous la moyenne mobile de 50 jours. Dans le même temps, la moyenne mobile à 20 jours se renouvelle et confirme que la tendance à court terme est désormais à la baisse.

Plutôt qu’un commerce directionnel agressif, je suggère de prendre la route à plus haute probabilité. Les méga-capitalisations qui dominent l’indice peuvent le maintenir en l’air, même si les petites actions de croissance s’effondrent. J’aime vendre des spreads d’achat d’ours en dehors de la monnaie. Considérez cela comme un pari que QQQ n’atteindra pas un nouveau sommet au cours du mois prochain.

L’échange: Vendez la verticale d’appel de 408 $/412 $ de janvier pour 50 cents.

Si les prix sont inférieurs à 408 $ à l’expiration, vous réaliserez un gain de 50 cents. Le coût initial et le risque maximum sont de 3,50 $. Vous pouvez minimiser la perte en sortant sur une cassure au-dessus de 408 $.

Adobe (ADBE)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Adobe est un pilier parmi les valeurs de croissance. Son graphique à long terme est légendaire et les actionnaires ont été généreusement récompensés. Mais ils redonnent une partie de leurs gains montagneux cette semaine après que la société a annoncé des prévisions de bénéfices décevantes.

Si le passé est un prologue, ce creux sera éventuellement une opportunité d’achat, mais ne soyez pas trop pressé. Le graphique est cassé et nous sommes entrés dans un environnement délicat pour ce secteur du marché. L’écart de bénéfices du dernier trimestre s’est poursuivi à la baisse, et je pense que celui-ci sera similaire.

Pour lutter contre le prix élevé d’Adobe, nous optons pour un écart de vente par rapport à l’achat d’options de vente pur et simple.

L’échange: Achetez le spread de vente de 550 $/530 $ de janvier pour 8,20 $.

La perte maximale est de 8,20 $ et le gain maximal est de 11,80 $.

Actions de croissance : Salesforce.com (CRM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Adobe n’était pas le seul titre à augmenter ses bénéfices ce trimestre. Les actions de Salesforce.com ont plongé le mois dernier après avoir publié elles-mêmes des chiffres décevants. Le rebond survendu a entraîné un plus haut pivot inférieur, et ce matin même, les prix dépassent le support et la moyenne mobile à 200 jours. Cela le place en dessous de chaque moyenne mobile, qui est à peu près aussi baissière que possible.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’un coup droit plus bas, les échanges sont suspects et la gravité est sous contrôle ici. Comme Adobe, je préfère mettre des spreads.

L’échange: Achetez le spread de vente de 250 $/240 $ de janvier pour 4,20 $.

La perte maximale est de 4,20 $ et le gain maximal est de 5,80 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. . Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !