Voici 5 alternatives populaires au chargeur iPhone MagSafe à 39 $ d’Apple – .

Il va sans dire que les fans d’Apple adorent le nouveau système de charge magnétique MagSafe conçu spécialement pour la gamme iPhone 12 d’Apple. Il va également sans dire que tout le monde n’aime pas le prix. Le Chargeur Apple OEM MagSafe se vend 39 $ et c’est toujours assez cher même s’il est réduit sur Amazon et disponible pour 34 $. Mais la bonne nouvelle est que les fabricants d’accessoires tiers ont de nombreuses alternatives que vous pouvez obtenir pour une fraction de ce prix élevé.

Dans cet article, nous vous montrerons cinq alternatives de chargeur MagSafe populaires – y compris un best-seller qui ne coûte que 15,99 $!

La gamme d’iPhone 12 d’Apple est remplie de tant de nouvelles fonctionnalités impressionnantes que vous adorerez si vous envisagez de passer à un nouveau smartphone. Tout commence avec la première grande refonte d’iPhone d’Apple depuis 2017, mais vous profiterez également de toutes sortes de nouvelles fonctionnalités avec la gamme d’iPhone de la génération actuelle d’Apple. Les caméras sont incroyables, la puissance du dernier chipset de la série A d’Apple est imbattable et il y a tellement plus de fonctionnalités à attendre si vous envisagez une mise à niveau.

Bien sûr, l’une des nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 12 qui fait parler tout le monde est MagSafe, la nouvelle itération de la technologie de charge magnétique d’Apple qui manque tellement à la gamme d’ordinateurs portables MacBook. Mais sur l’iPhone 12, cela ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu auparavant. La nouvelle technologie MagSafe d’Apple est une combinaison astucieuse de charge sans fil et de charge filaire. C’est exactement comme la configuration de charge Apple Watch propriétaire d’Apple, mais elle a été mise à l’échelle pour s’adapter à l’iPhone et, probablement, à l’iPad un jour.

Selon certaines rumeurs, Apple se prépare à supprimer tous les ports de sa gamme d’iPhone, de sorte que MagSafe jouera probablement un rôle clé avec les appareils mobiles d’Apple à l’avenir. Le problème, bien sûr, est que les accessoires MagSafe d’Apple sont assez chers, ce qui est prévisible. Achetez un chargeur MagSafe d’Apple et cela vous coûtera 39 $. Même en vente en ce moment sur Amazon, le Chargeur Apple MagSafe coûte encore 34 $. C’est beaucoup d’argent à dépenser pour un chargeur de téléphone – malgré la fraîcheur de la technologie MagSafe.

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses autres options sur Amazon qui fonctionnent exactement de la même manière avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, mais elles coûtent beaucoup moins cher. Du best-seller Chargeur sans fil magnétique xiwxi pour seulement 15,99 $ à une grande vente qui réduit le Chargeur sans fil magnétique CHOETECH avec adaptateur à 20,99 $, il y a beaucoup de choix sur Amazon qui coûtent tous beaucoup moins de 39 $. En fait, vous pouvez même obtenir un Station de charge magnétique Aimtel 4 en 1 en vente pour moins de 30 $ et chargez plusieurs appareils à la fois!

Chargeur sans fil magnétique xiwxi

⚡ 【Conçu pour la série iPhone 12】 Ce chargeur magnétique Magsafe est uniquement compatible avec la série iPhone 12. Afin d’assurer l’excellente fonction d’attraction magnétique, veuillez utiliser un étui Magsafe professionnel au lieu d’un étui ordinaire (Remarque: le chargement sans fil pour iPhone 11 / XR / SE / 7/8, Samsung, Google, Motorola et Android Phone n’est actuellement pas pris en charge ). ⚡ 【Charge rapide maximale de 15 W】 Ce coussin de charge magnétique prend en charge 15 W max. Charge rapide Magsafe uniquement pour iPhone 12/12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max. Compatible avec l’adaptateur USB C et l’adaptateur PD 20 W.

xiwxi Chargeur sans fil magnétique pour chargeur Magsafe, chargeur rapide sans fil 15 W Max avec US… Prix courant: 19,99 $ Prix: 15,99 $ Vous économisez: 4,00 $ (20%)

Chargeur sans fil TOZO W6 Magnets

【Slim】 6,5 mm – Chargeur sans fil le plus fin. Fabriqué en matériau ABS spécial et offre des performances de fiabilité. 【Sûr et fiable】 Protection intégrée contre les surcharges, la surchauffe et les courts-circuits. La double garantie et la double sécurité vous offrent une expérience de sécurité. 【Désencombrez votre espace】 Sans tracas de prises et de câbles et gardez votre bureau propre et organisé. Prend en charge la charge rapide (chargeur non inclus)

Chargeur sans fil TOZO W6 compatible pour iPhone 12 / Mini / Pro / Max Aviation Aluminium Computer Num… Prix courant: 19,99 $ Prix: 15,99 $ Vous économisez: 4,00 $ (20%)

Chargeur sans fil magnétique CHOETECH

【Recharge magnétique sans fil la plus récente】: Le chargeur sans fil magnétique CHOETECH compatible avec le chargeur MagSafe facilite le chargement sans fil, spécialement conçu pour l’iPhone 12/12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max (ainsi qu’avec les étuis de téléphone compatibles MagSafe), plus d’alignement problèmes, s’enclenche magnétiquement pour assurer un alignement parfait et une prise solide pour une charge stable et efficace. Il suffit de le fixer à l’arrière de votre téléphone pour une connexion sécurisée, de jouer et de charger en même temps. 【Câble de 1,5 m / 5 pieds et adaptateur USB C PD 20 W】: Oui, nous avons tout considéré. Ce chargeur magnétique de chargeur rapide sans fil est livré avec un câble USB-C intégré de 5 pieds et un chargeur mural PD rapide de 20 W est inclus, connectez le câble au chargeur mural et vous êtes prêt. Le câble de 5 pieds (1,5 m) de long vous permet de faire fonctionner librement l’appareil et de recharger votre téléphone simultanément; L’adaptateur secteur USB-C 20 W offre une charge rapide et efficace à la maison, au bureau ou en déplacement pour tous les appareils prenant en charge la distribution d’alimentation USB.

Chargeur sans fil magnétique CHOETECH, compatible avec le chargeur, câble de 5 pieds avec chargeur rapide 20W US… Prix courant: 25,99 $ Prix: 20,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (19%)

Chargeur sans fil magnétique RAVPower

【Adaptateur PD inclus】: Un adaptateur secteur USB C 20 W permet une charge rapide avec des chargeurs MagSafe ou des câbles USB C vers Lightning, et le tout dans une forme compacte – la même taille que l’adaptateur 5 W. Apple. (Remarque: 1. Câble USB C vers Lightning vendu séparément. 2. Le chargeur MagSafe ne peut pas fournir jusqu’à 20 W de charge, pour charger à 20 W, veuillez utiliser le chargeur PD USB C 20 W avec le câble de charge.) 【Alignement magnétique】: La nouvelle technologie MagSafe s’enclenche et se centre parfaitement sur la bobine de charge à l’arrière de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro, de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 Pro Max pour une charge sans fil sécurisée.

Chargeur sans fil magnétique RAVPower Chargeur pour iPhone 12 【Adaptateur Mini Type C PD inclus】 Rapide… Prix courant: 23,98 $ Prix: 19,18 $ Vous économisez: 4,80 $ (20%)

Station de charge magnétique sans fil Aimtel

[4 in 1 Wireless Charging Station with QI Certified] Livré avec adaptateur secteur chargeur rapide 18W QC3.0, prise en charge de la charge rapide Magsafe sans fil magnétique 10W pour iPhone 12 12 / Pro / ProMax / Mini, charge rapide 7,5W pour iphone 11/11 pro / max / X XS XR SE 2020, intégré- dans le chargeur Apple Watch pour Apple Watch série 6/5/4/3/2 / SE, 3W pour Airpod / Airpods Pro, le port de chargement USB supplémentaire peut charger un autre téléphone.Peut charger jusqu’à 4 produits Apple multiples en même temps avec vitesse de charge.

[Portable and Detachable] Avec la conception détachable magnétique, le chargeur sans fil MagSafe peut être détaché en 2 parties pour charger plusieurs appareils.Facile à transporter et à charger votre Apple Watch, AirPods Pro / Airpods et téléphones lorsque vous voyagez.

[Strong Magnet Magsafe for iPhone 12 Series] Les 6 gros aimants puissants intégrés peuvent positionner l’iPhone 12 / Pro / Pro Max / Mini d’Apple avec précision sur la bobine de charge sans fil, ne s’égarent pas et ne causent pas une charge insuffisante. Plus de produits Apple peuvent être rechargés sur la base mag safe par rapport au chargeur Anker duo MagSafe ou à la station de charge sans fil Belkin boost 3 en 1 MagSafe pour Apple.

Aimtel Chargeur sans fil, station de charge magnétique 4 en 1 pour les produits Apple Chargeur sûr Mag St… Prix courant: 33,88 $ Prix: 28,79 $ Vous économisez: 5,09 $ (15%)

