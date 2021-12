Voici 65 cadeaux de dernière minute qui arriveront à temps pour les fêtes

L’Echo Show 8 de deuxième génération est un cadeau populaire qui arrivera à temps pour Noël. | Dan Seifert / Le Verge

Noël approche à grands pas, et si cette nouvelle vous remplit de panique plutôt que d’excitation, nous sommes là pour vous soutenir. Pour ceux qui sont en retard dans vos achats des Fêtes, il y a encore une tonne de superbes cadeaux que vous pouvez acheter et qui arriveront à temps, dont certains sont même en vente. Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleurs et les avons organisés par catégorie, couvrant tout, des écrans intelligents et des téléviseurs aux accessoires de jeu et aux ordinateurs portables.

Bien sûr, si vous cherchez plus d’idées, notre Guide des cadeaux des Fêtes 2021 récemment mis à jour est toujours un excellent endroit à parcourir. Et si vous êtes vraiment sur le fil et avez besoin d’un cadeau le jour du – les délais d’expédition approchent rapidement, après tout – nous avons également rassemblé les meilleurs cadeaux numériques que vous pouvez acheter et livrer…

Continuer la lecture…