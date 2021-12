Voici 7 des pires prises politiques de l’année

– de Salon

La sagesse commune au sujet de la « prise à chaud » – le terme dérisoire pour une position provocatrice mais mal argumentée – est qu’elle persiste parce que les algorithmes des médias sociaux ne font pas vraiment la distinction entre les personnes partageant quelque chose parce qu’elles l’aiment ou parce qu’elles y trempent. . Mais, en compilant ma liste pour certaines des prises les plus fumantes de 2021 – une année où l’ennui et le malaise national ont rendu l’industrie des prises chaudes particulièrement féconde – j’ai vu un thème émerger. Le thème, pitoyablement mais inévitablement, était des variations sans fin de l’affirmation selon laquelle les républicains ne sont pas aussi sinistres, effrayants ou fascistes que la #Résistance impétueuse ou la « foule réveillée » le prétendent.

Les journalistes passent généralement trop de temps sur Twitter, et cela produit une envie irrationnellement forte chez certaines personnalités médiatiques de se présenter comme la voix avant tout de la modération, contrairement aux faiseurs de bruit Twitter dans leurs t-shirts « Mueller Time ». . J’ai même, à un certain niveau, compris. Les médias sociaux récompensent l’hyperbole. Les gens vont trop loin tous les jours. (Par exemple, la lecture de Twitter à gauche laisserait l’impression qu’un cas révolutionnaire de COVID-19 est une condamnation à mort, par opposition à l’infection relativement mineure ou même asymptomatique que la plupart des gens subissent.)

Mais être agacé par les drogués des médias sociaux qui sont accros à la posture bien-pensante ne justifie pas de troller les gens avec des idées fausses sur le fait que les républicains ne sont pas si mauvais. Quels que soient les autres défauts de la #Résistance en tant que communauté, ils ont tendance à avoir raison sur une chose : les républicains sont nuls. On sous-estime ce fait à ses risques et périls. Promenez-vous, éteignez Twitter pendant un moment, faites un vrai travail. Tout est plus intelligent que d’allumer un ordinateur et d’écrire ce point de vue épicé sur le fait que les républicains ne sont pas les méchants des dessins animés qu’ils sont, en fait.

C’est mes deux cents pour 2022, mais il est trop tard pour la liste des lauréats de cette année pour les prises les plus chaudes de 2021 :

Meilleur clic haineux : « Ce que Trump a bien compris »

Cet article du Washington Post est arrivé six mois seulement après que le seul président qui ait tenté de mettre fin à la démocratie en incitant à une insurrection violente ait quitté ses fonctions. Le Post aurait tout aussi bien pu publier un article sur les excellentes compétences de gestion des trains de Mussolini, sauf que la prémisse était en quelque sorte encore plus stupide car, contrairement au fasciste italien dont Trump a appris ses gestes du menton, Mussolini se souciait en fait de certaines questions de gouvernance. Inutile de dire que toutes les politiques qui ont réellement fonctionné sous Trump étaient purement accidentelles et ne faisaient pas vraiment honneur à un homme si peu curieux du monde en dehors de son ego que la seule application installée sur son iPhone est Twitter.

Le plus faux : « Comment Ron DeSantis a gagné la pandémie »

Le gouverneur Trumpy Ron DeSantis de Floride a entrepris de devenir et a réussi à être l’un des méchants les plus notoires de la pandémie. Il a non seulement bloqué la plupart des efforts visant à freiner la propagation du COVID-19, mais est même allé jusqu’à vendre des marchandises annonçant son mépris pour les responsables de la santé publique. Naturellement, défendre DeSantis était un appât irrésistible pour Michael Kruse de Politico. En mars, Kruse a écrit un article intitulé «Comment Ron DeSantis a gagné la pandémie», et a fait valoir, «après 12 mois au cours desquels il a été mis au pilori en tant que cadre imprudent motivé plus par l’idéologie que la science», la Floride «n’a pas fait pire, et en à certains égards mieux que de nombreux autres États.

Ensuite, la variante delta a frappé, envoyant des cas en Floride à travers le toit. L’État a le 12e taux de mortalité le plus élevé et, alors que l’omicron déchire à travers le pays, a un taux de cas plus d’une fois et demie ce qu’il était lors du pic de l’hiver dernier – et il grimpe. Plus de 62 000 Floridiens sont maintenant morts du COVID-19.

Insistant le plus obstinément à se tromper : « Le refus républicain du vaccin n’est pas une stratégie politique

Peu de temps après l’inauguration de Joe Biden, il est devenu évident que Fox News et de nombreux dirigeants du GOP considéraient une pandémie continue comme leur meilleur pari pour saper la présidence de Biden. Ils ont rapidement compris que le moyen le plus simple de prolonger les choses était de convaincre leurs propres partisans d’éviter la vaccination. Il y a eu une certaine résistance, cependant, à dire à haute voix que les dirigeants du GOP sont prêts à tuer leur propre peuple à des fins politiques, mais certains commentateurs – dont moi-même et Brian Beutler de Crooked Media – l’ont souligné tôt et souvent. Maintenant, c’est une sagesse communément acceptée dans les pages du New York Times et du Washington Post.

Pourtant, Jonathan Chait du New York Magazine refuse de voir ce qui est clair. En août, il a insisté avec véhémence sur le fait que cela ne peut pas être une stratégie politique. « N’attribuez jamais à la méchanceté », a soutenu Chait, que « ce qui s’explique de manière adéquate par la stupidité ».

Cette foi dans la non-malveillance du GOP était une position particulièrement étrange en 2021, une année où Trump a tenté de renverser la démocratie et le parti l’a soutenu. Chait a maintenu son refus d’accepter les motifs sinistres du GOP en novembre, même face aux gouverneurs républicains soudoyant les gens pour qu’ils restent non vaccinés. Maintenant, des personnalités médiatiques de droite font rage contre Trump pour avoir obtenu le rappel. S’ils pensaient réellement que les tirs étaient dangereux, ils s’inquiéteraient pour la santé de Trump. La colère dément qu’il s’agit de maintenir la ligne stratégique, pas une peur légitime des tirs.

Plus gros lemming : « Kavanaugh est le dernier espoir pour le droit à l’avortement »

C’est celui où il est difficile de distinguer une prise chaude. Au lieu de cela, ce prix sera décerné sur la base d’une précipitation généralisée pour « prouver » que la gauche est hystérique, une qui a explosé sur de nombreux visages : l’affirmation selon laquelle Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett ne sont pas aussi mauvaises que les dames du Les costumes de la servante disent. Un exemple juteux est « Kavanaugh est le dernier espoir pour les droits à l’avortement », écrit par le professeur de droit de Harvard Noah Feldman en août. Après quelques décisions moins qu’apocalyptiques au cours de l’été, presque tous les médias grand public ont dû réprimander la gauche prétendument hystérique, avec des titres comme » Barrett Flashes Independence » et » la Cour a largement évité la partisanerie « .

Peu de temps après avoir fait croire à la presse grand public facilement appâtée qu’ils ne sont pas si mauvais, cependant, les conservateurs de la Cour suprême se sont retournés et ont confirmé non seulement une interdiction inconstitutionnelle de l’avortement au Texas, mais ont béni le système des chasseurs de primes pour l’appliquer. Et c’est avant qu’ils ne renversent carrément Roe, ce que les arguments de décembre suggéraient comme étant presque inévitable l’été prochain. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg que les experts du radicalisme de droite pensent être sur le point d’être déclenché par le tribunal dans les mois à venir.

Le plus gros dupe : La quête sans fin d’un bon républicain

Celui-ci s’adresse à tous ceux qui sont brièvement tombés sous le charme du « retour » de Chris Christie en novembre. ABC, CNN, MSNBC, le New York Times et même le Daily Show ont tous donné à Christie une couverture flatteuse de la possibilité qu’il puisse devenir une figure anti-Trump, un supposé retour du bon sens et de la raison au GOP. (Un récit qui ignore à quel point la fête avait peu de choses au départ.) Tout s’est déroulé ainsi que New Coke:

surprendre! L’émission spéciale Chris Christie de @DanaBashCNN a été un fiasco d’audience télévisée – l’émission la moins bien notée sur les trois nouvelles chaînes lundi soir ; https://t.co/XRhaZrWg7D – Eric Boehlert (@EricBoehlert) 17 novembre 2021

Mais le fantasme du « bon républicain » ne mourra jamais dans les médias grand public, alors attendez-vous à de nombreuses autres séries jusqu’à ce que Trump remporte l’investiture présidentielle du parti en 2024.

Le moins factuel : « Une maternité ranch »

En novembre, Stephanie McCrummen dans le Washington Post a écrit un profil élogieux d’Aubrey Schlackman, un évangélique d’extrême droite du Texas qui envisage de créer un « ranch de maternité » pour les femmes forcées d’accoucher, en raison de l’interdiction de l’avortement imposée par l’État. Quiconque lit l’article pourrait voir que le plan de Schlackman est de piéger des femmes enceintes isolées dans un ranch, de leur extraire du travail non rémunéré et de les soumettre à une étude biblique obligatoire et à des conférences sur le péché de la fornication. Mais McCrummen a décrit cela sans critique comme «un havre chrétien où les femmes pourraient vivre sans stress».

Comme de nombreuses personnes l’ont immédiatement souligné, une recherche rapide sur Google sur l’historique de telles pratiques révélerait que les « maternités » sont moins des organismes de bienfaisance de type spa et plus proches des camps de prisonniers. Les violations passées vont du traumatisme des femmes en les forçant à abandonner leurs bébés à l’emprisonnement à vie des femmes, en passant par le fait de jeter les cadavres de femmes « tombées » dans des fosses communes. Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une prise, McCrummen reçoit le prix pour lui rappeler de faire une petite recherche au lieu de simplement supposer que l’étiquette « Christian » prévient la possibilité que quelqu’un ne prépare rien de bon.

Le plus gros badigeon : « Sinema prend la parole – et secoue ses détracteurs »

La plupart de l’impulsion réflexive malavisée de troller la gauche se concentre sur le blanchiment des républicains. Mais je n’ignorerai pas l’effort de novembre de Politico pour nettoyer la réputation du sénateur Kyrsten Sinema, le démocrate de l’Arizona qui a détruit la réputation de son propre parti en 2021 avec une combinaison vraiment étonnante de stupidité, d’ego et de corruption.

« Sinema prend la parole – et secoue ses critiques », lit-on dans le titre du morceau de bouffée de Burgess Everett et Marianne Levine, qui tente de dépeindre Sinema comme une démocrate raisonnable et tenace, au lieu de ce qu’elle est, une traîtresse louche qui vendu non seulement son parti mais la démocratie elle-même. Sinema essayait clairement d’utiliser Politico pour réparer son image auprès des démocrates. Mais elle n’a pas pu tenir le coup pour survivre à cette cure de désintoxication de réputation très longtemps. En moins d’un mois, elle crachait sur les efforts des démocrates pour protéger l’intégrité des élections et les droits de vote, rappelant à tout le monde qu’il n’y avait aucune couverture moqueuse qui puisse cacher la personne pourrie sous tous ces vêtements colorés.

L’année prochaine, tout le monde, essayons de trouver une autre raison d’écrire des choses autres que « ça va agacer les mamans de vin surchauffées de #Résistance Twitter », d’accord ? Oh, de qui je plaisante ? C’est comme demander aux journalistes de s’éloigner de Twitter lui-même. Autant demander au soleil d’arrêter de se lever ou à Donald Trump de penser à quelqu’un d’autre que lui.

À propos de l’auteur

Amanda Marcotte est rédactrice politique pour Salon. Elle est sur Twitter @AmandaMarcotte.