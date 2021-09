Voici 7 minutes de gameplay d’Alan Wake Remastered 4K

Remedy a partagé 7 minutes de nouvelles images de Alan Wake remasterisé, nous donnant un bon aperçu de la prochaine réédition. En particulier, la démo montre une section très précoce du jeu, se concentrant sur un gameplay léger et quelques cinématiques.

Dès le départ, la mise à niveau de la résolution de rendu et l’amélioration de la qualité de la texture sont immédiatement visibles. Ce n’est pas tout à fait une mise à niveau massive, mais ce que nous examinons est clairement une image plus nette et plus définie.

L’éclairage est vraiment la zone avec le plus grand coup de pouce, ce qui peut être vu lorsque Wake descend vers la ville et explore le camp de bûcherons. L’interface utilisateur est peut-être la plus datée. Bien qu’il ait l’air mieux, il conserve le même style volumineux d’il y a dix ans.

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessus, avec l’aimable autorisation d’IGN.

Dans la version PC, vous pouvez vous attendre à un large éventail d’options, y compris un curseur FOV, des bascules de flou de mouvement et de grain de film, ainsi que la liste habituelle de paramètres modifiables comme les ombres, le filtrage d’image, la distance de dessin, la qualité du terrain, etc.

La version PC prend également en charge le mode DLSS de Nvidia et la technologie d’occlusion ambiante HBAO+ de la société. Alan Wake Remastered sortira dans quelques jours, le 5 octobre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.