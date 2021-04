Voici 70 millions de raisons supplémentaires d’acheter du Bitcoin maintenant

La performance de Bitcoin (CCC:BTC-USD) au cours du dernier mois a été mitigée, amenant les investisseurs à se demander si le rallye amorcé en octobre 2020 ralentit enfin. Et en effet, le rallye pourrait s’amenuiser, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière perdant environ 16% de sa valeur en seulement quatre jours (du 14 avril au 18 avril).

Source: Shutterstock

Mais au milieu de tout cela, il y a une autre raison d’être optimiste quant au potentiel à long terme du BTC-USD.

Qu’est-il arrivé?

Pay Pal (NASDAQ:PYPL) Venmo a annoncé le 20 avril que ses 70 millions d’utilisateurs et plus seraient désormais en mesure d’acheter, de détenir et de vendre des crypto-monnaies sur son application mobile. La décision de Venmo d’offrir à ses utilisateurs un accès cryptographique prolonge l’incursion de PayPal dans le monde de la cryptographie, car les utilisateurs de PayPal peuvent déjà payer les marchands en ligne du monde entier en crypto.

Pourquoi c’est une grosse affaire pour Bitcoin

Pour mémoire, le but initial du bitcoin est de devenir un argent peer-to-peer largement adopté que les gens dépensent réellement.

Pour que cela se produise, les gens doivent avoir un accès facile à la crypto-monnaie. Et l’institutionnalisation généralisée est le moyen le plus rapide de mettre la cryptographie entre les mains des gens, car les grandes institutions en ont déjà les utilisateurs, selon un rapport du cabinet comptable Big Four KPMG.

Selon le rapport:

«Les crypto-actifs ont du potentiel. Mais pour qu’ils réalisent ce potentiel, une institutionnalisation est nécessaire. L’institutionnalisation est la participation à grande échelle au marché de la cryptographie des banques, des courtiers, des bourses, des fournisseurs de paiement, des fintechs et d’autres entités de l’écosystème mondial des services financiers. Nous pensons qu’il s’agit d’une prochaine étape nécessaire pour que la cryptographie crée de la confiance et de l’échelle.

La décision de Venmo est une autre étape vers l’institutionnalisation à grande échelle de la cryptographie. Cash App, une application de paiement concurrente de Jack Dorsey’s Carré (NYSE: SQ), offre déjà un accès cryptographique à ses 30 millions d’utilisateurs et plus. L’image ci-dessous, fournie par BofA Securities, montre des changements notables d’adoption du bitcoin institutionnel depuis le troisième trimestre 2020.

Qu’est-ce que cela signifie pour le prix Bitcoin?

Le 20 avril, le jour où Venmo a annoncé sa nouvelle offre de crypto, Bitcoin a récupéré une partie de ses pertes du récent crash, augmentant d’environ 1,5% sur la journée. Cependant, l’annonce n’a pas été suffisante pour pousser le bitcoin dans un autre rallye. Au contraire, le BTC-USD a plongé plus loin que le niveau des prix lorsque Venmo a fait son annonce.

À l’heure actuelle, les craintes d’une répression signalée par le Trésor américain sur l’utilisation d’actifs numériques pour le blanchiment d’argent, associées à une panne de courant signalée dans la région du Xinjiang en Chine, semblent être des facteurs plus importants pour le bitcoin. Pour clarifier, le Xinjiang abrite plusieurs fermes minières de bitcoins, et une panne de courant réduit considérablement le taux de hachage mondial pour le réseau bitcoin.

Bien qu’il soit difficile de dire quand le prix du bitcoin se remettra de ses récentes pertes, l’annonce de Venmo fournit une autre assurance que le bitcoin est là pour rester. À mesure que de plus en plus d’institutions commenceront à offrir à leurs clients un accès au bitcoin, la demande de crypto-monnaie continuera à augmenter, car davantage de personnes y auraient plus facilement accès. De plus, à mesure que de plus en plus de personnes commencent à posséder du bitcoin, son cas d’utilisation en tant que moyen d’échange continuera d’évoluer.

Étant donné que le marché de la cryptographie en est encore à ses débuts, je pense que le marché de la cryptographie continuera à connaître des périodes de forte volatilité. Cependant, je crois que toute annonce d’adoption institutionnelle est un signal d’achat et de «hodl» pour le long terme.

A la date de publication, Craig Adeyanju ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.