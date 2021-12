Voici 8 autres jeux de boules qui devraient jeter des trucs bizarres sur l’entraîneur

Il est indéniable qu’il existe un nombre incalculable de jeux de boules de nos jours. Il semble que chaque année, pour tenter de se démarquer, les bols proposent des choses de plus en plus étranges à verser sur la tête de l’entraîneur victorieux.

La douche Gatorade est un phénomène relativement jeune. Plusieurs sources affirment que le premier cas s’est produit le 28 octobre 1984 lorsque l’attaquant des Giants de New York Jim Burt a jeté un seau de trucs à l’orange sur Bill Parcells. Près de quatre décennies plus tard, Vegas prend des paris accessoires sur la couleur du Gatorade coulé à la fin du Super Bowl.

Aujourd’hui, le football universitaire est l’endroit où vous trouverez les vrais innovateurs en matière de trempage des entraîneurs. Le célèbre bol de pommes de terre de l’Idaho jette des frites sur le chef de l’équipe gagnante. Tony The Tiger lui-même fournit les Frosted Flakes pour le Sun Bowl. Et cette année, la coulée de Gatorade fait son plus grand bond en avant lorsqu’un pauvre gentleman de la Caroline sera aspergé de mayonnaise dans le Duke’s Mayo Bowl.

Je dis : pourquoi s’arrêter là ?! Chaque partie de bowl devrait commencer à jeter des trucs étranges vaguement liés au jeu sur toute personne debout sur la touche et portant un casque. J’ai déjà fait le difficile travail de réflexion, tout ce que vous avez à faire est de vous procurer les matériaux et de trouver quelques grands garçons pour soulever la chose.

Le bol des Bahamas

Faire tremper l’entraîneur dans: Rhum

Le rhum tel que nous le connaissons aujourd’hui a été distillé pour la première fois dans des plantations de canne à sucre dans les Caraïbes au 17ème siècle. Comme le Bahamas Bowl est le premier match de la saison universitaire, je ne peux pas penser à une meilleure façon de commencer la fête que 10 gallons de Bacardi.

Le bol de guérison Tailgreeter

L’arroser de : Jus d’orange, pulpe supplémentaire

Le Cure Bowl est parrainé par une étrange société appelée Tailgreeter qui prétend « vous mettre en contact avec les meilleurs hayons à chaque match ». Imaginez-vous marcher vers des personnes sur le parking à l’extérieur de Jordan-Hare et dire « Hé, je vous ai trouvé sur une application, puis-je emprunter une bière pendant 10 minutes ? » Le jeu est à Orlando, alors remplissez cette glacière de jus d’orange extra pulpeux et laissez-la déchirer.

Le bol PUBG Mobile Nouveau-Mexique

Dunk coach in: Sauce chili rouge et verte

Si jamais vous vous retrouvez dans un restaurant au Nouveau-Mexique, on vous posera probablement la question officielle de l’État : « Rouge ou vert ? » L’état est célèbre pour les piments Hatch qui parfument tout, des enchiladas aux cheeseburgers. Il n’y a aucune raison de demander à l’entraîneur gagnant du New Mexico Bowl, je dis que nous lui jetons juste un seau de sauce de chaque couleur pour que tout le monde obtienne ce qu’il veut.

L’Easypost Hawai’i Bowl

Pauvre coach se fait verser : poi

Le poi est un aliment de base en Polynésie, fabriqué à partir de taro écrasé et cuit jusqu’à ce qu’il atteigne une consistance incroyablement visqueuse. Cette douche alternative a deux objectifs : le poi est riche en glucides et en vitamine A, ce qui pourrait servir de collation de ravitaillement après un match de football intense. La deuxième raison est qu’imaginer un homme adulte couvert de poi de la tête aux pieds est très amusant pour moi.

Vue d’artiste de ce à quoi ressemblerait Brian Kelly immergé dans le poi

Le bol de la Nouvelle-Orléans R+L Carriers

Donnez à l’entraîneur un seau de : gombo

Je ne pense pas avoir besoin de développer ici. Les équipes lanceraient intentionnellement des matchs en fin de saison pour gagner une offre pour le match du seau de gombo.

Le bol Liberty AutoZone

Saturer cet homme en : huile moteur

Bien qu’il n’ait pas eu lieu à moins de 1 000 miles de la Liberty Bell depuis plus de 50 ans, ils insistent pour toujours appeler ce jeu le Liberty Bowl. En guise de punition pour l’orgueil de l’humanité, l’entraîneur gagnant de ce jeu est trempé dans l’huile moteur la plus fraîche qu’AutoZone puisse fournir.

Le bol d’alligator TaxSlayer

Tremper l’entraîneur dans : l’eau des marais avec un alligator vivant

Imaginez les circonstances qui vous amèneraient à passer le réveillon du Nouvel An à Jacksonville, en Floride, à regarder Rutgers jouer à Wake Forest dans un match de football. Peu de gens ont la capacité mentale de gérer une telle misère. Je suis sûr que les promoteurs du TaxSlayer Bowl ont eu du mal avec cette notion, c’est pourquoi j’ai fourni une solution qui vendra instantanément 15 000 billets supplémentaires : après le match, l’entraîneur du vainqueur affrontera un adolescent alligator au milieu de terrain.

Le PlayStation Fiesta Bowl

Frappez-les avec un pot de: consoles Playstation 5

Si vous avez déjà essayé d’acheter une Playstation 5, vous êtes probablement au courant de la disponibilité limitée de la console qui est devenue une source de frustration pour les joueurs du monde entier. Avec l’énorme somme d’argent dont Sony dispose pour sponsoriser l’un des premiers matchs de bowl de la saison de football universitaire, je dis qu’ils ont mis de côté 10 à 20 consoles et les ont jetés sur l’entraîneur après le match, puis ont invité les fans sur le terrain pour récupérer Les PS5 aiment la piñata la plus chère du monde.