Voici 9 excuses boiteuses que les politiciens ont données pour avoir enfreint leurs propres règles COVID ⋆ .

Les législateurs démocrates surpris en train de violer leurs propres restrictions du COVID-19 ont tenté d’expliquer leurs actions par des excuses publiques.

La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, s’est excusée dimanche après avoir été surprise en train de dîner sans masque à l’intérieur avec une douzaine de personnes, violant ses propres restrictions COVID-19, en disant: «Nous ne nous sommes pas arrêtés pour y penser.»

Démocratique de Chicago, Illinois, la maire Lori Lightfoot a déclenché une réaction violente en avril 2020 lorsqu’elle s’est fait couper les cheveux après avoir dit aux citoyens de rester à la maison. Elle a défendu sa coupe de cheveux en disant qu’elle prenait «l’hygiène personnelle très au sérieux».

De nombreux législateurs démocrates qui ont été surpris en train de violer leurs propres restrictions COVID-19 ont tenté d’expliquer leurs actions par des excuses publiques.

La Daily Caller News Foundation a compilé des listes de politiciens ou de législateurs locaux qui ont rejeté leurs propres règles de masquage COVID-19 et de distanciation sociale – comme le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo, le maire de New York Bill DeBlasio, la maire de DC Muriel Bowser, et beaucoup Suite.

La DCNF a recherché, mais n’a pas trouvé, des exemples d’éminents républicains qui ont exhorté les citoyens à rester chez eux à cause du COVID-19 et qui n’ont pas suivi leurs propres conseils.

Gretchen Whitmer: “ Nous n’avons pas arrêté de réfléchir ”

La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, s’est excusée dimanche après avoir été surprise en train de dîner sans masque à l’intérieur avec une douzaine de personnes, violant ses propres restrictions COVID-19 exigeant que six personnes au maximum puissent être assises à la même table.

Whitmer s’est excusé et a dit: «nous ne nous sommes pas arrêtés pour y penser.»

«Hier, je suis allé avec des amis dans un restaurant local. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens arrivaient, les tables étaient rapprochées », a déclaré le gouverneur, selon l’affilié de NBC WDIV de Detroit.

«Parce que nous étions tous vaccinés, nous ne nous sommes pas arrêtés pour y penser», a-t-elle déclaré. «Rétrospectivement, j’aurais dû y penser. Je suis humain. J’ai fait une erreur et je m’excuse.

Gavin Newsom: “ J’ai fait une mauvaise erreur ”

Le gouverneur démocrate californien Gavin Newsom s’est excusé en novembre après avoir été surpris en train de dîner à l’intérieur dans l’un des restaurants les mieux notés au monde malgré ses directives restrictives sur les coronavirus pour les citoyens de l’État.

Newsom s’est excusé d’avoir assisté au dîner, le qualifiant de «grave erreur».

“J’ai fait une grave erreur”, a déclaré Newsom. «J’aurais dû me lever et… retourner chez moi.

«L’esprit de ce que je prêche tout le temps a été contredit», a-t-il ajouté. «J’ai besoin de prêcher et de pratiquer, pas seulement de prêcher.»

Lori Lightfoot: prend “ l’hygiène personnelle très au sérieux ”

La mairesse démocrate de Chicago, Illinois, Lori Lightfoot, a exhorté les citoyens à rester chez eux conformément aux restrictions COVID-19 jusqu’à ce qu’elle ait besoin de se faire couper les cheveux en avril 2020.

Suite à une réaction violente, elle a défendu sa coupe de cheveux en disant qu’elle prenait «l’hygiène personnelle très au sérieux».

«Je suis le visage public de cette ville», a déclaré Lightfoot, «et vous savez, je suis une personne qui [takes] hygiène personnelle très au sérieux et j’avais l’impression que je devais me faire couper les cheveux. Alors j’ai eu une coupe de cheveux.

Ralph Northam: “ Je n’étais pas prêt à parler au public ”

Le gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, s’est excusé en mai 2020 après avoir été surpris sans masque facial à Virginia Beach alors qu’il pesait une commande à l’échelle de l’État exigeant que les citoyens portent des masques. Le bureau du gouverneur a expliqué plus tard que Northam «ne s’attendait pas à être à moins de six pieds de personne».

«J’étais à l’extérieur, j’ai vu des gens qui voulaient prendre des photos et je n’étais pas préparé», a déclaré Northam, ajoutant qu’il avait pris l’entière responsabilité de ses actes. «J’étais là pour parler aux responsables et aux médias. Je n’étais pas prêt à parler au public.

Michael Hancock: “ Mon cœur et pas ma tête ”

Le maire démocrate de Denver, Michael Hancock, a averti les citoyens «d’éviter les voyages» dans un tweet 30 minutes seulement avant de prendre un vol pour rejoindre sa famille pour Thanksgiving. Le maire a déclaré plus tard au comité d’éthique de la ville que, bien que ses voyages de Thanksgiving aient été une erreur, ils ne constituaient pas une violation de l’éthique de la ville.

Hancock a déclaré dans ses excuses qu’il avait violé ses propres restrictions COVID-19 en utilisant son cœur, pas sa tête.

«J’ai pris ma décision en tant que mari et père, et pour ceux qui sont en colère et déçus, je vous demande humblement de pardonner les décisions qui sont portées par mon cœur et non par ma tête», a déclaré le maire.

Steve Adler: “ J’ai manqué le contexte plus large ”

Le maire d’Austin, Steve Adler, a accueilli 20 invités lors d’un mariage et d’une réception en plein air pour sa fille début novembre, puis est monté à bord d’un jet privé le lendemain pour se rendre à Cabo San Lucas, au Mexique, pour des vacances. Dans un message vidéo Facebook aux résidents d’Austin, Adler a exhorté les Texans à «rester à la maison si vous le pouvez», avertissant: «Ce n’est pas le moment de se détendre. Nous allons regarder de très près.… Nous devrons peut-être fermer les portes si nous ne faisons pas attention.

Adler a déclaré dans ses excuses qu’il devait envoyer «un message plus clair» et qu’il était trop concentré sur le fait que le mariage de sa fille et ses vacances soient conformes aux politiques COVID-19 pour comprendre le «contexte plus large».

«À l’époque, je ne voyais pas les problèmes les plus importants et les plus importants parce que j’étais trop concentré sur le fait que le mariage de Sarah et le voyage de ma famille se conformaient aux ordres et aux directives locaux et étatiques», a-t-il déclaré. «Cette focalisation était erronée parce que j’ai raté le contexte plus large de manière très importante.»

Gina Raimondo: La manifestation était “ tendue et mouvementée ”

La gouverneure démocratique du Rhode Island, Gina Raimondo, s’est excusée après avoir été surprise en train de violer son propre ordre de masque en juin 2020 lorsqu’elle a rencontré des manifestants sans masque. Le gouverneur a été vu en train de prier, de protester et de serrer dans ses bras les manifestants au centre-ville de Providence.

«Les heures tardives devant la State House hier soir étaient tendues et mouvementées, et à ce moment-là, j’ai négligé de mettre un masque», a-t-elle déclaré. «C’était faux, cela allait à l’encontre de nos directives en matière de santé publique, et je m’en excuse. J’ai travaillé aujourd’hui pour retrouver les noms des personnes avec lesquelles j’étais en contact afin qu’ils puissent être ajoutés à mon carnet de suivi des contacts. »

Jim Kenney: “ Je sentais que le risque était faible ”

Philadelphie, Pennsylvanie, le maire Jim Kenney a été photographié en train de dîner à l’intérieur sans masque dans le Maryland à la fin du mois d’août alors que les repas à l’intérieur étaient interdits dans sa ville natale.

Kenney a déclaré qu’il estimait que «le risque était faible».

«Je sais que certains sont contrariés que j’ai dîné à l’intérieur dans un restaurant du Maryland hier», a-t-il déclaré dans ses excuses. «Je sentais que le risque était faible parce que le comté que j’ai visité avait moins de 800 cas de COVID-19, contre plus de 33 000 cas à Philadelphie. Quoi qu’il en soit, je comprends la frustration.

«Les restaurateurs sont parmi les plus durement touchés par la pandémie», a-t-il ajouté. «Je suis désolé si ma décision a blessé ceux qui ont travaillé pour maintenir leurs activités dans des circonstances difficiles. J’ai hâte de rouvrir bientôt la salle à manger intérieure et de visiter mes endroits préférés. »

Sam Liccardo: ‘J’ai une très grande famille’

Démocrate de San Jose, Californie, le maire Sam Liccardo a assisté à une fête de Thanksgiving avec des membres de sa famille qui ne faisaient pas partie de sa propre maison après avoir dit aux citoyens «d’annuler les grands rassemblements cette année».

«En résumé, huit d’entre nous, représentant cinq ménages, nous sommes assis autour de trois tables éloignées dans nos propres groupes familiaux sur la terrasse arrière, et nous portions des masques lorsque nous ne mangions pas», a déclaré Liccardo dans ses excuses. «J’ai une très grande famille – je suis l’un des cinq enfants – et plusieurs membres de notre famille qui se seraient souvent joints à nous pour Thanksgiving dans le passé – y compris des sœurs, des neveux, des nièces et des cousins ​​- sont restés à la maison par prudence.

Je m’excuse pour ma décision de me réunir pour Thanksgiving avec ma famille, contrairement aux règles. Je comprends mon obligation en tant qu’agent public de fournir une conformité exemplaire avec les ordonnances de santé publique, et de ne pas les ignorer. Je m’engage à faire mieux. Ma déclaration: pic.twitter.com/LFhX2LCUf3 – Sam Liccardo (@sliccardo) 1 décembre 2020

«Je m’excuse pour ma décision de me rassembler contrairement aux règles de l’État, en assistant à ce repas de Thanksgiving avec ma famille», a-t-il ajouté. «Je comprends mon obligation en tant qu’agent public de fournir un respect exemplaire des ordonnances de santé publique, et certainement de ne pas les ignorer. Je m’engage à faire mieux. »

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur de nouvelles éligible pouvant offrir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]