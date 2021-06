Voici à combien de services de streaming vidéo vous êtes abonné

Il existe de nombreux services de streaming vidéo parmi lesquels choisir, et souvent, garder un œil sur vos émissions préférées nécessite l’utilisation de plusieurs. Cela peut être une entreprise assez coûteuse, surtout si vous vous abonnez, disons, à plus de cinq. Cependant, à en juger par un récent sondage sur notre site Web, un nombre considérable d’utilisateurs le font.

Nous avons demandé aux lecteurs de se prononcer sur le nombre de services de streaming vidéo auxquels ils sont abonnés. Voici ce qu’ils nous ont dit.

À combien de services de streaming vidéo êtes-vous abonné ?

Résultats

Ce sondage a fourni une lecture surprenante. Non seulement les résultats se sont avérés étonnamment uniformes, mais un nombre notable d’utilisateurs ne s’abonne même pas du tout à un service de streaming vidéo. Plus d’un lecteur sur cinq, soit 21% des personnes interrogées, n’a d’abonnement au streaming vidéo sur aucune plate-forme. C’était aussi l’option la plus populaire parmi les six choix.

Environ 17 % des lecteurs s’abonnent à au moins un service, mais le chiffre de Boucle d’or est de trois. Un peu plus de 20 % des personnes interrogées s’abonnent à trois services de streaming vidéo. Certains vont plus loin, cependant. Alors que 13,6% des lecteurs déclarent s’abonner à quatre services de streaming, près de 12,5% s’abonnent à “cinq ou plus”.

En ce qui concerne les services les plus populaires, Netflix figurait en bonne place dans les commentaires, Amazon Prime Video, Apple TV Plus et HBO Max voyant également des mentions. Plusieurs utilisateurs s’abonnent également à BritBox pour se gaver d’émissions de télévision britanniques.

Voici ce que vous nous avez dit

Peter Turner : Netflix, Britbox et Amazon Prime Video. Montisaquadeis : Personnellement aucun car j’utilise les comptes de mes parents. JL T0x : j’ai actuellement Netflix (utilisateur de longue date), Hulu, Disney Plus et j’ai un accès gratuit au streaming à HBOMax, OWN, Lifetime, ESPN, FX, MTV et 30 autres réseaux via un abonnement câble/internet séparé avec Spectrum . Contenu sans fin. Seuls les contenus multimédias pour lesquels je devrais payer un supplément sont certains des films les plus récents au cinéma. Mayyours Ransford : Netflix et Apple TV Plus. Konrad Uroda-Darłak : Netflix pour anime 🙂 Tennisfreak : Netflix et HBO Max (mais cela vient avec mon forfait téléphonique ATT).

Si toutes ces sociétés continuent de retirer leurs émissions et de les placer derrière des murs de paiement par abonnement, cela va se retourner contre eux. Les gens n’ont pas d’argent illimité ou n’ont pas envie de dépenser pour une douzaine d’abonnements payants. Colin English : Je suis abonné au Royaume-Uni à Netflix, Now TV et Britbox. Netflix a certaines émissions que je veux regarder, Now en a d’autres, et Britbox a des programmes de la BBC de mon enfance tels que Doctor Who des années 1960.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur les services de streaming ou les résultats, déposez-les ci-dessous.