Voici à quel point des millions d’Américains veulent un nouveau chèque de relance – .

L’année dernière, une propriétaire de restaurant du Colorado, Stephanie Bonin, a lancé une pétition sur Change.org appelant à des contrôles de relance récurrents. Les paiements uniques pour soulager les coronavirus que le président Trump avait promis – un pour 1200 dollars près du début de la pandémie et un autre chèque de relance de 600 dollars à la fin de 2020 – n’étaient pas suffisants, et Bonin ressentait également la même chose à propos du chèque de relance unique de 1400 $ que le gouvernement fédéral a envoyé sous la direction du président Biden plus tôt cette année. Assez de gens luttent financièrement pour que la pétition de Bonin exige que les Américains obtiennent un nouveau chèque de relance. Chaque mois, à l’avenir, pour 2 000 $.

«J’appelle le Congrès à soutenir les familles avec un paiement de 2 000 $ pour les adultes et un paiement de 1 000 $ pour les enfants immédiatement, et en continuant les contrôles réguliers pendant toute la durée de la crise», lit-on dans sa pétition. «Sinon, les travailleurs licenciés, les travailleurs en congé, les travailleurs indépendants et les travailleurs aux horaires réduits auront du mal à payer leur loyer ou à mettre de la nourriture sur la table.» Et les gens semblent être d’accord avec elle, dans une large mesure.

Au moment d’écrire ces lignes, la pétition de Bonin a recueilli près de 2,1 millions de signatures.

Au cours des dernières semaines, elle a envoyé une sorte de mise à jour de la pétition pour refléter le fait que le gouvernement fédéral se prépare en fait à commencer à envoyer des chèques de relance mensuels récurrents, en quelque sorte. Les paiements seront pour une fraction de ce que la pétition demande (jusqu’à 300 $ par mois, par enfant éligible, pour les familles), mais comme le montre le nombre de signataires, la motivation derrière cette pétition a recueilli un large soutien. Y compris des législateurs nationaux progressistes comme la députée démocratique du Minnesota Ilhan Omar. Et cela semble commencer à porter ses fruits.

Ces 300 $ / mois mentionnés ci-dessus sont une conséquence de l’élargissement du crédit d’impôt fédéral pour enfants, rendu possible par la loi de relance de 1,9 billion de dollars que le président Biden a signée en mars. Il rend possible jusqu’à 3600 $ pour les enfants éligibles, via les chèques de relance mensuels qui doivent commencer en juillet. Et lors de sa première allocution en tant que président d’une session conjointe du Congrès la semaine dernière, Biden a déclaré qu’il soutenait désormais l’extension de ces contrôles mensuels jusqu’en 2025.

De plus, ce n’est qu’un début, pour Bonin et ses partisans de la pétition. En fait, tant de personnes ont signé la pétition de Bonin que Change.org à la fin de 2020 a souligné cela comme l’une des 10 pétitions «qui ont changé 2020». D’autres ont inclus une pétition Change.org de l’étudiante Loralei HoJay qui appelait à la justice pour Breonna Taylor. Il a recueilli plus de 11,4 millions de signatures au moment de la rédaction de cet article et, selon Change.org, a conduit à des campagnes d’affichage dans le Kentucky et à un mouvement national pour interdire les mandats de non-coup.

«Un autre chèque unique ne résoudra pas nos problèmes – les gens sont trop loin derrière», a écrit Bonin sur sa pétition de chèque de relance. «Comme nous le disons depuis le début de cette pandémie, les gens ont besoin de savoir quand le prochain contrôle aura lieu. Et la meilleure chose que notre gouvernement puisse faire à l’heure actuelle est d’envoyer de l’argent d’urgence à la population tous les mois. »

