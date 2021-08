Voici à quel point il est facile de laisser tomber votre opérateur pour Ting Mobile

À ce jour, vous avez tout entendu sur Ting Mobile et sa variété de forfaits téléphoniques abordables à partir de 10 $ par mois, ou sur la façon dont son équipe de service client est composée de vraies personnes qui sont réellement investies pour vous aider. Cette semaine, nous détaillons à quel point il est facile de passer de votre opérateur actuel à un forfait Ting Mobile.

Vérifiez la couverture Ting Mobile de votre région

Tout d’abord, vous devez savoir si votre zone est couverte par Ting Mobile. Vous pouvez le faire en tapant votre code postal dans le vérificateur de couverture ici, et le site Web vous indiquera si vous êtes prêt à partir.

Quelque chose que vous ne verrez pas sur le site Web de Ting Mobile est une carte de couverture. Pourquoi? Nous laisserons les experts expliquer :

Lorsque vous vous inscrivez à Ting Mobile, nous effectuons une vérification de la couverture à l’aide d’outils back-end qui ont accès à des données beaucoup plus approfondies qu’une ancienne carte de couverture ne pourrait fournir. — Ting Mobile

Fondamentalement, les cartes de couverture sont obsolètes. Le système de Ting Mobile analyse de près votre zone et vous donne une note basée sur la force du signal autour de vous.

Vérifiez la compatibilité de votre téléphone avec Ting Mobile

Ensuite, vous devrez savoir si votre téléphone actuel est compatible avec le service de Ting Mobile. Pour vérifier, cliquez ici et saisissez le numéro IMEI de votre appareil dans la case. Si vous ne savez pas où trouver le numéro IMEI de votre téléphone, ouvrez l’application Paramètres, cliquez sur la section « à propos du téléphone » et faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez le numéro. Ensuite, copiez-le et collez-le dans la boîte sur le site Web de Ting Mobile.

Si le vérificateur d’appareils de Ting Mobile indique que votre téléphone est compatible avec le service, vous êtes prêt à passer à l’étape suivante. Si votre téléphone actuel n’est pas compatible avec Ting Mobile, vous pouvez acheter un nouveau téléphone sur la boutique en ligne Ting Shop.

Procurez-vous une carte SIM Ting Mobile

Après avoir confirmé que Ting Mobile couvre votre zone et que votre téléphone est compatible avec leur service, la dernière étape du passage à Ting Mobile consiste à obtenir une carte SIM et à l’activer. Vous pouvez vous procurer une carte SIM Ting Mobile pour 1 $ dans la boutique Ting.

À votre arrivée, insérez-le dans votre téléphone et suivez les instructions sur la page d’activation de Ting Mobile. Vous pourrez même choisir si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel ou passer à un tout nouveau.

Sélectionnez le meilleur forfait Ting Mobile pour vous

En plus des étapes décrites ci-dessus, vous devrez sélectionner le plan de service Ting Mobile qui vous convient le mieux. Heureusement, ils ont tous différents types de plans et de prix parmi lesquels choisir.

Les forfaits Ting Flex commencent à seulement 10 $ par mois pour des appels et SMS illimités, plus 5 $ pour chaque gigaoctet que vous et vos lignes partagées utilisez en un mois.

Au milieu se trouve le plan Set 12 de Ting Mobile. Il comprend 12 Go de données LTE/5G (le cas échéant), ainsi que des appels et des SMS illimités pour seulement 35 $ par mois.

Ensuite, en haut de l’échelle se trouvent les forfaits Ting Unlimited qui offrent jusqu’à 35 Go de données LTE/5G rapides et non plafonnées (le cas échéant), ainsi que des appels et des SMS illimités pour 45 $ à 55 $ par mois (selon le forfait que vous choisissez).

Pour en savoir plus sur Ting Mobile, visitez leur site officiel ici.

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

