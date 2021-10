Voici à quel point il peut être dangereux d’utiliser WhatsApp en conduisant | Moteur

Même si le système mains libres est utilisé pour tenir une conversation sur WhatsApp, un effort cognitif supplémentaire est requis qui augmente les chances d’avoir un accident ou de commettre une infraction.

Avec l’arrivée des téléphones portables et des systèmes mains libres, de nombreux conducteurs conduisent en discutant sur WhatsApp, que ce soit à la voix ou même en écrivant des messages, et même si le véhicule est à l’arrêt, cela peut être un risque.

Cependant, selon un rapport intitulé « téléphone portable, fatigue, somnolence et distractions au volant » de Fondation Mapfre en collaboration avec Adhara Research et l’Institute for Sustainable Mobility (IMS), il est conclu qu’avoir une conversation via des applications de messagerie instantanée telles que WhatsApp réduit l’attention à la conduite jusqu’à 53%.

Pour arriver à cette conclusion, ils ont collecté les résultats de 24 conducteurs, dont la moitié fatigués et somnolents et l’autre moitié reposés, qui ont pris le volant dans un simulateur de conduite tout en ayant différentes conversations via des applications de messagerie instantanée.

Ils affirment que parler au téléphone portable avec le système mains libres et envoyer des messages via WhatsApp en conduisant multiplier par deux la probabilité d’erreurs de conduite graves comme sortir de la route, entrer en collision avec un autre véhicule ou heurter un piéton.

Et c’est que le conducteur doit faire un effort cognitif supplémentaire en conduisant pour pouvoir tenir une conversation sur WhatsApp, dans un appel détendu, il réduit son attention de 36% et dans une conversation plus stressante, il réduit son attention de 40%.

Il a également été souligné dans les résultats du rapport que les femmes prennent des mesures de conduite plus prudentes pour minimiser les risques lorsqu’elles ont une conversation sur WhatsApp, par exemple en ralentissant et en profitant des arrêts aux feux rouges.

D’un autre côté, les conducteurs plus âgés commettent moins d’infractions, mais plus d’erreurs de conduite, tandis que les conducteurs plus jeunes commettent plus d’infractions et consomment plus de carburant en raison de leur conduite.

Dans le rapport, ils émettent une recommandation indiquant que toutes les conversations téléphoniques doivent avoir lieu avec le véhicule à l’arrêt et dans un endroit sûr, et que le système mains libres n’est pas une garantie de sécurité au volant.

Le nouveau code de la route qui est en cours d’examen au Parlement va durcir les sanctions pour conduite et tenue d’appareils mobiles à la main, avec des amendes qui s’élèveraient à 500 € et le retrait de six points du permis de conduire.