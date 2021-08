Voici à quel point l’eau en bouteille est nocive pour l’environnement | La vie

L’eau en bouteille est 3 500 fois plus nocive que l’eau du robinet. Consommer ce dernier est beaucoup plus bénéfique pour les personnes, l’économie et la planète. C’est la conclusion d’une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Institut de Santé Globale de Barcelone (ISGlobal) et publiée dans la revue Science of the Total Environment.

La mise en bouteille de l’eau implique des ressources, de l’argent, une empreinte carbone et surtout beaucoup de plastique, la matière qui atteint toutes les confins : du sommet des montagnes enneigées à l’obscurité des organes de millions de séries vivantes, asphyxiées par la peste du polymère.

Le rapport comparer les avantages pour la santé et l’environnement de 3 types d’eau: eau en bouteille, eau du robinet et eau du robinet filtrée. Le résultat incontestable montre que le robinet est bien meilleur.

La force des données l’explique mieux : si toute la population de Barcelone décidait de boire de l’eau en bouteille au lieu de l’eau du robinet, les chercheurs expliqueraient que cela impliquerait un coût de 83,9 millions de dollars (71,30 millions d’euros) par an pour extraire les matières premières nécessaires aux bouteilles, dont la production entraînerait la destruction de 1,43 espèce par an.

Établir le par rapport à l’eau du robinet, C’est 3 500 fois le coût d’extraction des ressources et 1 400 fois l’impact sur les écosystèmes.

Les chercheurs soulignent que le plus grand impact environnemental de l’eau en bouteille est dû au grand nombre de contenants et à la dépense énergétique utilisée. Les matières premières et l’énergie représentent jusqu’à 90 % de cet impact.

“Nos résultats montrent que compte tenu des effets sur l’environnement et la santé, l’eau du robinet est une meilleure option que l’eau en bouteille, car l’eau en bouteille a un plus large éventail d’impacts”, a déclaré Cathryn Tonne, chercheuse d’ISGlobal et co-auteur de l’étude I avec Villanueva.

Bien qu’ils espèrent que leur étude persuadera certaines personnes de passer à l’eau du robinet (considérant l’eau filtrée comme une bonne option), les chercheurs affirment que des efforts d’information publique bien plus importants sont nécessaires pour modifier les tendances parmi les consommateurs.

L’étude compile également quelques chiffres de la consommation dans le monde entier : il est frappant de constater que actuellement plus d’un million de bouteilles en plastique sont vendues par minute.

Entre 5 et 13 millions de tonnes de polymère atteignent les océans chaque année, et selon le rapport The New Plastics Economy de la Fondation Ellen MacArthur, il y aura plus de plastique que de poisson en 2050 (en poids).

Un article publié dans The Conversation note que le secteur de l’eau en bouteille continue de croître en Espagne. Les usines d’embouteillage sont passées de 126 en 2001 à 165 en 2019, ce qui implique une croissance de 30,9%. Notre pays se classe au quatrième rang de l’UE pour la production d’eau minérale, derrière l’Allemagne, l’Italie et la France, et au troisième rang pour la consommation, après l’Italie et l’Allemagne.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.