Voici à quel point les expressions faciales de cet humanoïde sont réalistes et il ressemble à un être humain | La technologie

Un robot n’a jamais été capable d’afficher des expressions faciales aussi réalistes qu’aujourd’hui, et Ameca va vous surprendre.

Bien que nous soyons habitués au fait que les robots qui nous accompagnent au quotidien n’ont pas exactement une apparence humaine, la science et la technologie avancent à pas de géant en proposant d’autres versions de robots bien plus proches de l’être humain, mais encore très loin de pouvoir proposer des expressions faciales comme les nôtres.

Mais maintenant, Engineered Arts, une entreprise basée au Royaume-Uni, a développé un robot humanoïde capable d’afficher des expressions très réalistes, similaires à celles des êtres humains, et avec une grande facilité.

Dans l’incroyable vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, on peut voir un robot avec des expressions faciales très réalistes, non seulement en ce qui concerne le mouvement des yeux ou de la bouche, mais aussi à différentes expressions qui n’ont jamais été vues auparavant dans une machine en réalité.

Cependant, la vidéo a beaucoup de récit et montre un humanoïde qui semble s’être réveillé dans un laboratoire de robots, se surprenant avec son bras et faisant une série d’expressions de surprise et d’étonnement. On peut même voir comment ses mains et ses doigts bougent avec fluidité avant de regarder la caméra assez surpris et de terminer par un sourire.

Pour le moment la partie inférieure du corps n’est pas fonctionnelle et ne peut toujours pas marcher, mais selon ses créateurs, son robot ne cherche pas à marcher, sauter ou faire du parkour comme d’autres que nous avons vu, mais plutôt ils sont plus concentrés sur les expressions faciales .

L’humanoïde par son nom Ameca, fonctionne avec le système d’exploitation Tritium d’Engineered Arts qui permet aux entreprises dédiées au développement de la robotique de tester chacune de leurs technologies.

L’équipe utilise une architecture modulaire pour construire chacun de ses robots, permettant des mises à niveau des composants logiciels et matériels sans avoir à acheter un tout nouveau robot.

Tritium by Engineered Arts sera sûrement l’une des principales étapes si vous avez la chance de visiter le CES 2022 prévu en début d’année.