Voici à quel point les réparations d’écran gratuites sont importantes pour vous

Robert Triggs / Autorité Android

Certaines entreprises, comme Samsung et Huawei, incluent des réparations d’écran gratuites lors de l’achat de certains téléphones. C’est un plus assez pratique, surtout pour ceux qui endommagent régulièrement (accidentellement ou non) leurs appareils. Cependant, avec le prix élevé des nouveaux produits phares, certains s’attendraient probablement à ce qu’il s’agisse d’une fonctionnalité standard sur les appareils haut de gamme.

Dans un récent sondage, nous vous avons demandé à quel point les réparations d’écran gratuites sont importantes lors de l’achat d’un nouvel appareil. Voici comment vous avez voté.

Quelle importance accordez-vous aux réparations d’écran gratuites lors de l’achat d’un nouveau téléphone ?

Résultats

Sur les quatre choix proposés, l’un s’est avéré le moins populaire de loin. Un peu plus de 10 % des lecteurs refuseraient d’acheter un téléphone sans la garantie d’une réparation gratuite de l’écran. Environ 19% des lecteurs mentionnent qu’il s’agit d’un facteur important dans leur décision d’achat, mais cela fait partie de plusieurs autres considérations.

Avec plus de 45% des voix, l’option la plus populaire suggère que ce n’est pas un must pour les répondants, mais cela adoucit l’accord global.

En fin de compte, environ un lecteur sur quatre (25,6%) ne se soucie pas du tout des réparations d’écran lors de l’achat d’un nouveau téléphone. Si vous faites partie de ceux qui achètent une coque de téléphone robuste et un protecteur d’écran, vous faites probablement partie de ce groupe. D’un autre côté, peut-être êtes-vous simplement incroyablement prudent ou chanceux et n’avez-vous jamais laissé tomber votre téléphone. Quoi qu’il en soit, les commentaires des lecteurs font largement écho aux résultats de notre sondage. Lisez-en quelques-uns ci-dessous.

Voici ce que vous nous avez dit

Joe Black : Je n’ai pas cassé aucun de mes téléphones jusqu’à présent, donc je m’en fiche vraiment et je ne veux même pas payer un supplément pour cette “fonctionnalité”. J’utilise un étui, parfois ajouté du verre, et c’est tout ce que je suis prêt à faire pour assurer la survie de mon appareil. Albin : Attachez toujours un étui, jamais un couvercle d’écran, et ne rayez jamais un écran, ne me grattez que la tête sur le nombre de personnes qui le font. (Même un petit LG de dix ans qui joue encore un rôle de lecteur de musique et de copain d’entraînement a un écran parfait.) J’ai commandé et renvoyé une tablette économique qui est arrivée avec des bulles d’écran, un défaut qui n’est pas endommagé. Je suis d’accord avec d’autres que plutôt que «gratuites», ces fonctionnalités de mini-assurance sont facturées dans l’appareil. Roopan : Ce serait vraiment bien d’avoir au moins une réparation d’écran gratuite pour les téléphones phares. Au moins, Samsung et Apple devraient le faire, leurs téléphones sont si chers, alors pourquoi ne pas nous donner quelque chose puisque maintenant ils ont retiré les chargeurs, les écouteurs et les adaptateurs. QBekka : Les réparations d’écran gratuites sont importantes mais irréalistes. S’ils mettent juste un protecteur d’écran en verre gratuit avec le téléphone dans la boîte, je suis content. Hirumi : C’est bien d’avoir un service complémentaire. Mais n’en faites pas un service indispensable, car l’entreprise le facturera très cher. Rendre le service gratuit est bien mieux, mais n’espérez jamais que cela se produise. Binoy Mathew : Honnêtement, il est bon de savoir que si votre appareil rencontre ce jour fatidique, vous avez le choix. Et ce n’est pas bon marché de remplacer l’écran. Mais la plupart des marques essaieront de se sortir de la fourniture d’un service « gratuit ». Anirban Roy : Pour les flagships, ça devrait être gratuit pour la première fois. Pour les milieu de gamme, même si ce n’est pas gratuit mais au moins on peut s’attendre à un prix décent et pas cher.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur les réparations d’écran gratuites des résultats du sondage, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.