Voici à quel point vous êtes satisfait de votre téléphone actuel

Les fabricants de smartphones proposent toujours le matériel le plus récent et le plus performant sous la forme de nouveaux appareils. Il est compréhensible que de nombreuses personnes soient attirées par les nouvelles spécifications et fonctionnalités offertes par les téléphones. Cependant, tout le monde n’a pas besoin ou ne peut se permettre de passer aux derniers téléphones et de suivre le rythme des nouveaux lancements. Il est plus que probable que beaucoup d’entre vous soient satisfaits de votre appareil actuel et l’utiliseront plus longtemps que son cycle de mise à niveau. Il est également possible que certains d’entre vous soient bloqués avec du matériel beaucoup plus ancien qui n’est pas aussi rapide que vous le souhaiteriez. Votre ancien téléphone pourrait également ne plus être candidat aux mises à jour logicielles régulières.

En gardant cela à l’esprit, nous avons pensé à vous demander, à vous nos lecteurs, à quel point vous êtes satisfait de vos smartphones actuels. Voici comment vous avez voté dans notre sondage.

Êtes-vous satisfait de votre téléphone actuel ?

Résultats

Nous avons reçu un total de 4 098 votes sur notre sondage sur le bonheur des smartphones. 45% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient très satisfaites de leurs téléphones actuels et ne cherchaient pas à passer à la version supérieure. Un autre 36% a voté pour dire qu’ils sont satisfaits de leurs téléphones, mais qu’ils pourraient effectuer une mise à niveau pour le bon appareil.

Pendant ce temps, 8% des personnes interrogées ont voté pour exprimer qu’elles n’étaient pas satisfaites de leurs téléphones existants et envisageaient de passer bientôt à une mise à niveau. 11% ont voté pour dire qu’ils ne peuvent pas se permettre ou justifier un nouveau téléphone.

Vos commentaires

tmana : Motorola Z3. Il était censé passer à Android 10, puis le fabricant est revenu sur la mise à niveau. Luttant avec les bases (loyer/électricité/Internet); ne peut pas se permettre de laisser tomber $$$ sur la version actuelle d’Android, appareil 5G.

AnySmarterIdRunLinux : S8+. Carte SD et 3,5 mm. Pas de gadgets. Vous voulez mettre à niveau maintenant, mais en attendant un meilleur téléphone. La charge rapide, les taux de rafraîchissement et les trous de perforation ne sont pas admissibles. Le stockage extensible est ce qui m’a fait choisir Android sur iPhone il y a 10 ans.

Léon : Sony Xperia 1 II. Prise casque avec un excellent son, prise en charge de la carte Sd, incroyable mode appareil photo pro que j’adore utiliser pour capturer des photos RAW avec, écran incroyable, haut-parleurs frontaux, caméra sans encoche ni découpe, beaucoup de stockage interne et un design magnifiquement simple qui aussi le rend plus facile à tenir que la plupart des téléphones. C’est le téléphone de rêve dont je ne pensais pas qu’il serait jamais fabriqué. La marque 3 n’a que de petites choses qui ne me dérangent pas tant.

Ahmed AbuBakr : En ce moment, je suis coincé avec le Huawei P40 (téléphone d’entreprise).

C’est un très bon appareil, mais mon DIEU, je ne peux tout simplement pas gérer les services Google, j’ai essayé. Bientôt, obtiendra autre chose.

Wongwatt : J’ai littéralement mis à jour cette semaine le ZenFone 8 256/8 argent après que la dernière mise à jour de Huawei ait cassé GSpace. Mais par là, je veux dire que j’ai acheté un nouveau téléphone dans son intégralité, car les téléphones sous contrat n’ont que très peu de sens au Royaume-Uni.

Alvin Yankey : Je suis sur un LG V30, passé à une ROM personnalisée Lineage OS 18.1. très content, mais je pense que je vais avoir un nouveau téléphone avec au moins un écran à 90 Hz.

Luuta : Oppo/RealMe m’a maintenant laissé tomber deux fois. Aucune mise à jour promise vers la prochaine version d’Android, même lorsque le téléphone que j’ai reçu n’est arrivé qu’un an après la commande alors que le système d’exploitation était déjà redondant. Et avec Oppo, pas une seule mise à jour de sécurité non plus. Parlez d’obsolescence instantanée. Sans Lineage et son prédécesseur, j’aurais été brûlant de fureur. Android 11 aurait dû atterrir sur mon téléphone en décembre dernier, puis en avril, et toujours en attente. Android 12 doit maintenant sortir et il semble que RealMe ne mettra pas à jour mon téléphone, c’est donc un autre téléphone instantanément obsolète, en termes de sécurité. J’achète donc moins cher et j’essaie de choisir un téléphone que Lineage est susceptible de prendre en charge, car vous ne pouvez compter sur aucun d’entre eux pour vous vendre un téléphone qui perd de sa valeur au prix de la ferraille dans les 10 mois.

indtram : Avec des prix phares à partir de 1 000 $ et avec la pandémie… je ne connais pas le statut de l’emploi… je veux passer à la version supérieure mais je n’ai vraiment pas les moyens pour le moment… Les téléphones deviennent trop chers !

Updesh Srivastava: S8 ne veut pas mettre à niveau, aurait été plus heureux s’il avait reçu Android 10, toujours aussi bien.

Joe Black : Étonnamment heureux, mais si le Pixel 6 obtient de nouveaux appareils photo, je saute le requin en un instant.

Bert Gregory : One+ 8 5G UV. Il s’agissait de mon premier téléphone non-Pixel depuis le Nexus 4. Le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 semblaient si décevants que j’ai pensé vérifier le One+. Très content du téléphone. Les photos sont presque aussi bonnes que mon Pixel 3 XL. Je comparerai le Pixel 6 avec le One+ 9 quand ils seront tous les deux sortis. Je vais probablement vérifier certains des autres téléphones photo de haute qualité en même temps, y compris la série Sony Xperia.

Montisaquadeis: Le modèle Note 10+ NON 5G ici et cela fonctionne parfaitement pour moi, je serais toujours sur ma note 3 ou 4 si nous ne changions pas de transporteur si souvent flippant.

TheOracle : Vivo Nex S. C’est le plus long que j’ai gardé un téléphone et il est toujours aussi excellent après presque 3 ans sans pépin. Je passerai probablement bientôt à un Xiaomi Mi 10t uniquement parce que je veux une batterie plus grande, 5G et le deuxième espace de MIUI. Oui, je sais qu’il a 8 mois, mais mon Vivo m’a appris qu’un vaisseau amiral plus ancien est une option très viable.

Drew Smith : S21 plus ici. J’aime tout sur ce téléphone, en particulier l’appareil photo. Je ne vois aucune raison de mettre à niveau pendant un certain temps

Tony Talks : J’ai un iPhone 11 Pro et je l’aime pour les mises à jour, le bon affichage, la durée de vie de la batterie, les performances et surtout la taille. C’est l’un des plus petits téléphones modernes pouvant durer des années. N’avez pas l’intention d’acheter un autre téléphone pendant au moins un an.