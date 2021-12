Voici à quelle fréquence vous passez à un nouveau téléviseur

Dhruv Bhutani / Autorité Android

L’une des catégories les plus populaires du Black Friday et du Cyber ​​Monday est la télévision. Il n’est pas rare de voir de nombreuses marques de téléviseurs proposer des réductions de prix importantes sur tout, de leurs modèles de base jusqu’aux téléviseurs 8K.

Là encore, le sentiment que j’ai eu sur la chaîne Android Authority Slack était que les gens ne passent pas très souvent à un nouveau téléviseur. Était-ce juste un sentiment ou est-ce vrai? Nous vous avons demandé à quelle fréquence vous mettez à niveau vers un nouvel ensemble et voici ce que vous avez dit.

À quelle fréquence passez-vous à un nouveau téléviseur ?

Le sondage a été publié lundi (29 novembre) et près de 3 400 votes ont été comptés au moment de la rédaction. Il s’avère que 37% des personnes interrogées passent à un nouveau téléviseur après une décennie ou plus, il s’agit de l’option la plus populaire du lot. Fait intéressant, deux lecteurs suggèrent dans les commentaires qu’ils iraient plus loin et n’achèteraient un nouveau téléviseur que lorsque l’ancien mourrait.

En deuxième position était « tous les six ou sept ans », représentant 22,5 % des voix. Pour compléter les trois premiers, c’était « tous les quatre ou cinq ans », avec 20 % des répondants choisissant cette option.

Pendant ce temps, « tous les huit ou neuf ans » était à la quatrième place et représentait environ 14% des voix. Fermant la marche, ce sont les électeurs qui déclarent passer à un niveau supérieur chaque année (~1,7 %) ou tous les deux ou trois ans (~4,3 %).

En regardant les choses sous un autre angle, plus de 93% des lecteurs interrogés déclarent acheter un nouveau téléviseur tous les quatre ans ou plus.

Ozzie Khoo : Les téléviseurs sont essentiellement au point des micro-ondes, des lave-vaisselle, des machines à laver, etc. La seule raison pour laquelle vous devriez en acheter un nouveau est s’il se casse. Plus aucune raison d’appeler un nouveau téléviseur une « mise à niveau ». nemo: seulement quand l’ancien casse autrement, je ne vois pas l’intérêt .. j’ai toujours un téléviseur LED Full HD qui fonctionne très bien. Quel genre de fous achètent une nouvelle télé tous les 1 ou 2 ans ? et ffs pourquoi ? Rasmus Riis Kristensen : Avoir un Chromecast avec Google tv. Donc, je ne vois pas la raison de mettre à niveau à moins que cela ne casse Beardednomad : en cas de besoin. J’ai récemment mis à niveau tous mes téléviseurs en 4K. Mon téléviseur principal, je n’en achèterai pas un nouveau jusqu’à ce qu’il tombe en panne ou qu’une nouvelle technologie qui ait du sens n’apparaisse. 8k en ce moment n’est pas vraiment nécessaire et a très peu de sources. Les autres téléviseurs comme dans les chambres et le bureau ne seront pas mis à jour à moins qu’ils ne se cassent. Andrew Tan : Vous devriez fournir une autre option – ne changez que si l’option actuelle ne fonctionne pas. Walter Kowalski : Quand il meurt Carlos Pizarro : Je finis généralement par acheter un nouveau téléviseur tous les 4 ans. J’ai 3 téléviseurs dans la maison et j’ai donc l’habitude de mettre à niveau l’un d’entre eux tous les 4 ans et de les déplacer. C’est généralement assez de temps pour que de nouvelles fonctionnalités sortent et que le prix baisse. KRB : Ne mettez à niveau le téléviseur que lorsqu’il est temps d’en acheter un nouveau. La mise à niveau de votre appareil de streaming est bien plus importante… Lamar Taylor : Il existe 2 types d’acheteurs de téléviseurs… celui qui achète un téléviseur en fonction du prix et l’autre en fonction des fonctionnalités. L’acheteur de téléviseur qui achète en fonction du prix veut un téléviseur qui dure jusqu’à ce qu’il se casse. L’acheteur de téléviseurs qui achète en fonction des fonctionnalités effectuera une mise à niveau tous les 4 à 5 ans. Si vous êtes un joueur, un nouveau téléviseur en 2021 nécessite Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour lire la PS5 et la Xbox Series X avec les paramètres audio et vidéo les plus élevés.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire ! Qu’est-ce qui vous ferait passer à un nouveau téléviseur en premier lieu ? Faites-nous savoir ci-dessous.

