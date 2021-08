Voici à quelle fréquence vous utilisez le multitâche en mode fractionné

Le multitâche à vue partagée est disponible sur les téléphones Android depuis des années, vous permettant d’exécuter deux applications à la fois à l’écran. Cette fonctionnalité divise généralement l’écran en deux, une application occupant chaque moitié de l’écran (comme indiqué ci-dessus).

Nous voulions cependant savoir à quelle fréquence les gens utilisent réellement cette fonctionnalité – si effectivement ils l’utilisent. Nous avons posé cette question la semaine dernière et voici comment vous avez voté.

À quelle fréquence utilisez-vous le multitâche à vue fractionnée ?

Résultats

Plus de 5 000 votes ont été comptabilisés dans ce sondage après sa publication le 20 août, ce qui nous donne une taille d’échantillon énorme avec laquelle travailler. Et il s’avère que le choix le plus important était « Je ne l’ai jamais utilisé », avec près de 28 % des répondants votant de cette façon. Certains commentaires des lecteurs suggèrent que l’activation de cette fonctionnalité n’est pas tout à fait simple, ou que les fenêtres contextuelles sont une meilleure alternative dans certains cas.

Sinon, il semble qu’il y ait une répartition relativement égale entre le reste des options. Un peu moins de 13% des lecteurs déclarent utiliser le multitâche à vue partagée tous les jours, 15% déclarent l’utiliser chaque semaine et 17% déclarent utiliser la fonctionnalité une ou deux fois par mois. Enfin, 14% déclarent utiliser la fonctionnalité tous les quelques mois, et 14% des personnes interrogées indiquent qu’elles utilisent la fonctionnalité une fois par an.

Les lecteurs notent que le multitâche en vue fractionnée fonctionne bien lors de l’utilisation d’une application de chat, du visionnage de vidéos ou pour des raisons liées à la productivité.

commentaires

Sebastian : Obtenez un affichage 21:9 et essayez-le. Vraiment super fonctionnalité. Tennisfreak : Je suis en fait surpris de voir autant de votes disant qu’ils ne l’utilisent jamais. J’adore utiliser cette fonctionnalité, en particulier pour envoyer des messages/chatter tout en faisant autre chose. Kossay Zemzem : J’avais complètement oublié que j’avais ça. Honnêtement, il est assez déroutant d’utiliser deux applications simultanément, sans parler de la petite taille de chaque côté. Silverio Vicente II : Je l’utilise tout le temps, pour regarder Twitch et différentes applications de chat pour les emotes. Pour Google Maps avec Music App, YouTube et Twitter ou toute autre application de médias sociaux. Pour parcourir Reddit avec une application Chrome, ou Twitch pour charger des clips Twitch. Discord avec Chrome pour ouvrir des liens. Je dois noter que c’est pour mon Z Fold 2. Les cas d’utilisation de mon téléphone non Fold sont moins nombreux, juste Twitch avec Chat et Reddit avec Twitch, YouTube et les applications/messages de réseaux sociaux. Harry Flores : Le problème avec cette fonctionnalité est qu’elle n’est pas devant vous. Il faut le chercher Hoseki Lukashiki : Je l’utilise pour le retro gaming. Un pour l’émulateur et un écran pour la procédure pas à pas. Fonctionnalité étonnante à mon avis. Matěj Dona : Je travaillais à temps partiel comme facteur l’année dernière, livrant des lettres et des petits colis à vélo sur des distances assez longues dans une zone rurale (je parcourais 20-35 km chaque jour). L’écran partagé m’a beaucoup aidé à l’époque, et je l’ai utilisé tous les jours. Tout mémoriser me prendrait plus de temps que je ne travaillais là-bas. J’avais donc mon téléphone sur un support pour vélo avec un tableau de toutes les adresses auxquelles je livrais sur une moitié et une carte sur l’autre moitié de l’écran. Evie : Habitué à beaucoup, mais pas depuis que l’image dans l’image est devenue une chose. Walter Kowalski : Un peu oublié la fonctionnalité mais ce serait bien de la rendre plus facile soit via une commande « hey Google » d’une option pour maintenir la clé virtuelle de la tâche mutil rmiller1959 : je l’utiliserais davantage si je me souvenais comment l’activer !

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires. Pensez-vous que le multitâche à vue partagée a besoin d’être peaufiné ou est-il bien tel quel ? Faites-nous savoir ci-dessous!