Voici à quoi auraient ressemblé vos applications Mac préférées en 1999

Spotify et Slack n’existaient même pas il y a 22 ans, mais motivé par la curiosité et l’intérêt pour l’évolution des interfaces utilisateur, le graphiste Michael Feeney a minutieusement repensé plusieurs applications macOS 12 modernes pour voir à quoi elles auraient ressemblé dans le Mac ère OS 9.



Afin de réaliser « (mac)OStalgia », Feeney est d’abord revenu en arrière et a analysé l’environnement Mac OS 9 à l’aide de l’émulateur SheepShaver, puis a créé une bibliothèque de composants d’interface utilisateur qu’il pouvait réutiliser tout au long du projet.

Il a ensuite pris un certain nombre d’applications cruciales pour son flux de travail quotidien, notamment Spotify, Slack, Zoom, Figma, TextEdit et Google Chrome, et a donné à leurs interfaces utilisateur le traitement Mac OS 9. Les résultats du projet de Feeney sont impressionnants, comme vous pouvez le voir dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Quant à ce qui ressort le plus en termes de différences entre l’interface utilisateur et l’expérience utilisateur, Feeney déclare :

Même si les tendances en matière de conception et d’interface utilisateur ont définitivement beaucoup changé au cours des 20 dernières années, les applications se comportent toujours et se ressemblent (en quelque sorte, à part l’esthétique) très similaires. Après tout, il est en effet difficile de remplacer des comportements bien installés tels que le retour visuel au survol, le défilement pour plus de contenu, le double-clic pour lancer l’application, etc. Fondamentalement, parce que nos systèmes d’exploitation se comportent toujours de manière similaire, l’interface utilisateur et l’UX de bon nombre de nos applications. L’accessibilité est un domaine dans lequel l’interface utilisateur et l’expérience utilisateur se sont considérablement améliorées dans le cadre des systèmes d’exploitation. L’apparition (et l’amélioration) d’une commande vocale à part entière, de lecteurs d’écran intégrés, d’un mode sombre, etc. est certainement ce qui ressort le plus en regardant Mac OS 9.

Mac OS 9 a été introduit le 23 octobre 1999 et offrait une prise en charge Internet prête à l’emploi avec Internet Explorer, un client de messagerie, la synthèse vocale et Sherlock 2.0 – l’outil intégré qui permet aux utilisateurs de rechercher leur ordinateur et le internet et l’ancêtre direct de Spotlight dans macOS. Apple a interrompu le développement de Mac OS 9 en 2001 et Mac OS X lui a succédé.

Le kit d’interface utilisateur Mac OS 9 de Feeney est disponible en téléchargement gratuit, pour une utilisation par la communauté Figma et dans des projets personnels également.