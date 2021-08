Voici à quoi devraient ressembler les Pokémon de nouvelle génération

in

Pokémon les fans attendent avec impatience une double aide de l’action Pocket Monster au cours des six prochains mois, avec Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante arrivée en novembre avant Pokémon Légendes : Arceus atterrit en janvier 2022. Le premier est un remake de Diamant et Perle sorties sur Nintendo DS, mais cette dernière est considérée par beaucoup comme une expérience « next-gen » semblable à Zelda : le souffle de la nature; un jeu qui, espérons-le, amènera la série dans une nouvelle direction passionnante.

Cependant, la dernière bande-annonce de Désert noir en ligne développeur Pearl Abyss’ DokeV nous fait vraiment nous demander à quoi devrait ressembler une véritable expérience Pokémon « nouvelle génération ». La séquence WIP a été présentée lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom de cette année, et elle semble être un mélange attrayant de Pokémon et Splatoon.

“DokeV est un jeu d’action-aventure en monde ouvert de collection de créatures rempli d’histoires intrigantes et se déroulant dans un monde unique et dynamique”, explique le site officiel du jeu. “Liez-vous d’amitié avec l’adorable Dokebi qui gagne en force et encourage les rêves des gens, et préparez-vous à vous lancer dans l’aventure!”

Les joueurs interagissent les uns avec les autres (même si le développeur tient à souligner que le jeu n’est plus un MMO, comme cela était initialement prévu) dans un immense paysage urbain tentaculaire. Vous pouvez faire du vélo et des planches à roulettes, ainsi que flotter sur des parapluies, mais l’objectif principal est de combattre et de capturer des monstres. Le combat semble être en temps réel (mais contenu dans une zone limitée), vos alliés monstres attaquant automatiquement les ennemis pendant que vous utilisez des armes, que vous pouvez apparemment basculer entre à volonté.

Bien sûr, les visuels ne sont qu’une partie du puzzle, et rien ne garantit que le gameplay correspondra à celui de la célèbre franchise de Nintendo. Il convient également de noter que même si DokeV a été confirmé pour “PC et consoles”, Switch n’est pas mentionné spécifiquement, et les graphismes affichés semblent être hors de portée pour le système hybride de Nintendo – sous sa forme actuelle, du moins.

Images : Abysse de perles