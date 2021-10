Adamari López : Voici à quoi elle ressemblait lorsqu’elle était mariée à Luis Fonsi | Instagram

Cela fait plus de dix ans que le actrice Le portoricain Adamari López est sorti avec le chanteur Luis Fonsi et à cette époque, ils étaient l’un des couples les plus aimés par les gens, cependant, leur histoire a pris fin et c’était sans aucun doute la meilleure pour les deux.

Adamari López avait 30 ans lorsqu’elle est tombée amoureuse de Luis Fonsi De plus, elle était au milieu de sa carrière, car elle était l’une des filles les plus désirées à la télévision mexicaine et attirait l’attention dans tous les endroits qu’elle visitait.

Tout ce qui a été vu à travers les écrans, c’est ce qui a conquis la chanteuse portoricaine, qui a rencontré la belle Adamari López lors d’une de ses visites au Mexique et a été laissée à ses pieds au moment où il l’a vue pour la première fois en personne.

Les deux célébrités à succès ont commencé leur relation amoureuse amoureux en 2003, qui a continué jusqu’en 2009, quand ils ont décidé de divorcer.

La plupart du temps, Adamari portait toujours les cheveux raides, jusqu’aux épaules, et avec une petite frange sur le côté, elle avait à l’époque un style très frais et naturel, qui lui allait extrêmement bien.

Alors qu’en termes de silhouette, il suffit de dire qu’elle était l’une des plus enviées de l’époque.

Elle avait un ventre plat et des courbes bien définies, en gros tout ce qu’elle portait lui allait très bien et c’est pourquoi elle lançait une tendance chez les jeunes femmes.

D’autre part, en mai dernier, Adamari López a fêté ses 50 ans et les a accueillis avec l’air plus coquette que jamais après avoir retrouvé sa silhouette après avoir été critiquée pendant plusieurs années pour son surpoids.

C’est ainsi que vous avez aujourd’hui l’air confiant, radieux et heureux, sachant exactement où vous vous situez et où vous voulez aller.

Tout cela ensemble le rend plus beau maintenant qu’à 30 ans, car il a l’air plus qu’heureux et il le présume à chaque fois qu’il y est autorisé.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait réussi à avoir l’air et à se sentir bien dans sa peau, elle a dit que c’était un processus difficile qu’elle a dû traverser après leur séparation.

Elle a commencé à se mettre en premier, en accordant de l’importance non seulement au physique, mais à sa santé et à son essence.

De plus, Adamari López continue avec des changements importants dans sa vie, car comme nous l’avons mentionné plus tôt, après la séparation avec Toni Costa, la présentatrice a montré différentes modifications dans tous ses aspects sur les réseaux sociaux, où elle a mis en évidence son apparence esthétique basée sur un alimentation et activité physique fréquente.

En effet, cette dernière semaine, il a montré sur son compte Facebook les belles retouches qu’il a faites chez lui.

Je suis content car j’ai enfin fait quelque chose que je voulais faire depuis que j’ai acheté la maison : changer le sol ! Ces changements nous aident à changer l’énergie et à la rendre bien meilleure », a décrit Adamari López dans la vidéo.

Le remodelage de la maison a inclus plusieurs secteurs, en plus des changements développés dans le sol, la salle familiale, un espace apprécié au maximum par le protagoniste, maintenant il semble plus vivant grâce à la lumière fournie par les fenêtres, les rideaux et un blanc papier peint qui éblouit par sa couleur, ainsi que le changement de lampes.